Бывший главный тренер юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил матч группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – ПСЖ (2:1).

- «Манчестер Сити» имел тотальное преимущество и значительно превзошёл соперника по организации игры. Каждый игрок команды Гвардиолы находится на своём месте и знает, что ему делать в той или иной игровой ситуации, там у футболистов очень хорошая синхронизация мыслей, идей и действий. Я даже не говорю про желание и самоотдачу – в европейском футболе это понятия сами собой разумеющиеся. А у «ПСЖ» сделан акцент на индивидуальные действия игроков – все моменты, которые имели парижане в этой встрече, были созданы как раз за счёт мастерства отдельных футболистов. Конечно, у Месси, Мбаппе и Неймара высочайший уровень, и я даже удивляюсь, как это трио уживается внутри одной команды. Но если «ПСЖ» – это, как говорится, команда звёзд, то «Манчестер Сити» – команда-звезда.

У Гвардиолы появилась новая фишка – пасы за спину защитников соперника. Таким образом Родри подключил Уокера к первой голевой атаке хозяев. Что касается Зинченко, то он, на мой взгляд, абсолютно не портит игру «Сити». Он стал увереннее и по-спортивному наглее, он сильно прибавил по сравнению с тем временем, когда только перешёл в «МС». Раньше он был подносчиком снарядов для партнёров и старался играть в одно или максимум в два быстрых касания, но теперь он берёт на себя инициативу, принимает мяч и проходит с ним, бьёт по воротам. Видно, что Зинченко возмужал и стал в команде равным среди остальных.