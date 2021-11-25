«РБ Лейпциг» забил 5 мячей «Брюгге», «Спортинг» пробился в плей-офф, одолев «Боруссию»

«РБ Лейпциг» только в матче пятого тура Лиги чемпионов добыл первую победу. В гостях у «Брюгге» немцы устроили сопернику разгром всего за тайм, забив четыре гола, а на 90-й минуте в сетке побывал и пятый мяч - 5:0. По дублю на счету Кристофера Нкунку и Эмиля Форсберга.
В схватке «Спортинга» и «Боруссии» из Дортмунда решалась судьба второго места в группе. Лиссабонцы победили с нужным для себя счетом 3:1 и пробились в плей-офф Лиги чемпионов, отправив соперника во второй по статусу еврокубок. Два мяча забил Поте, он же не реализовал пенальти, но помог Педро Порро добавить мяч в сетку.
Протокол игры
|Брюгге
|0:5
|РБ Лейпциг
|12' Нкунку Кристофер (0:1)
|17' Форсберг Эмиль (0:2)
|26' Андре Силва (0:3)
|45' Форсберг Эмиль (0:4)
|90' Нкунку Кристофер (0:5)
Миньоле Симон • Бремпт Игнасе 60' ( Мехеле Брэндон ( 60') • Хендри Джек • Нсоки Стенли 46' ( Рикка Федерико ( 46') • Мата Клинтон • Ванакен Ханс • Баланта Эдер • 85'Де Кетеларе Шарль 82' ( Уэсли Мораес ( 82' ) • 86'Ланг Ноа • 63'Дост Бас 46' ( Ритс Матс ( 46') • Сова Камаль 82' ( Искьердо Хосе ( 82')
Запасные: Вормер Руд • Ламменс Сенне • Мауасса Фет • Мбамба Ноа
Мартинес Хосеп • Мукиэле Норди • Клостерманн Лукас 62' ( Мориба Илайкс ( 62' ) • 86'Гвардиол Йошко 80' ( Solomon Bonnah ( 80') • Анхелиньо Хосе • Нкунку Кристофер • Лаймер Конрад 62' ( Хенрихс Бенджамин ( 62') • Кампль Кевин • Форсберг Эмиль • Андре Силва • Броббей Брайан 66' ( Новоа Уго ( 66')
Запасные: Вос Йоша
24 ноября. Стадион "Ян Брейдель" (Брюгге).
Протокол игры
|Спортинг Л
|3:1
|Боруссия Д
|(1:0) Поте 30'
|(2:0) Поте 39'
|(3:0) Порро Педро 81'
|90' Мален Дониэлл (3:1)
Адан Антонио • 90'Инасиу Гонсалу • Коатес Себастьян • 58'Феддал Зу • Порро Педро 88' ( Угарте Мануэль ( 88') • Пальинья Жоау • 55'Луис Матеус II • Матеус Рейс 67' ( Эсгаю Рикарду ( 67') • Поте 88' ( Назиньо Флавио ( 88') • Паулинью Жуан 82' ( Томаш Тьягу ( 82') • Сарабия Пабло 68' ( Сантуш Нуну II ( 68')
Запасные: Браганса Даниэл • Нету Луиш • Паулу Андре • Виржиния Жоау • Бруно Табата
Кобель Грегор • Мёнье Тома • Аканджи Мануэль • Понграчич Марин 67' ( Загаду Дан-Аксель ( 67' ) • 74'Шульц Нико 46' ( Джан Эмре ( 46' ) • 75'Витсель Аксель 66' ( Дауд Махмуд ( 66') • Беллингхем Джуд • Ройс Марко • Рейньер Жезус 67' ( Тиггес Штеффен ( 67') • Брандт Юлиан • Мален Дониэлл
Запасные: Пасслак Феликс • Кнауфф Ансгар • Хитц Mapвин
24 ноября. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).