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Лига чемпионов

«РБ Лейпциг» забил 5 мячей «Брюгге», «Спортинг» пробился в плей-офф, одолев «Боруссию»

25 Ноября 2021 • 01:00 Комментировать
Брюгге
0:5
РБ Лейпциг
окончен

«РБ Лейпциг» только в матче пятого тура Лиги чемпионов добыл первую победу. В гостях у «Брюгге» немцы устроили сопернику разгром всего за тайм, забив четыре гола, а на 90-й минуте в сетке побывал и пятый мяч - 5:0. По дублю на счету Кристофера Нкунку и Эмиля Форсберга.

В схватке «Спортинга» и «Боруссии» из Дортмунда решалась судьба второго места в группе. Лиссабонцы победили с нужным для себя счетом 3:1 и пробились в плей-офф Лиги чемпионов, отправив соперника во второй по статусу еврокубок. Два мяча забил Поте, он же не реализовал пенальти, но помог Педро Порро добавить мяч в сетку.

Протокол игры  
Брюгге 0:5 РБ Лейпциг
    12' Нкунку Кристофер (0:1)
    17' Форсберг Эмиль (0:2)
    26' Андре Силва (0:3)
    45' Форсберг Эмиль (0:4)
    90' Нкунку Кристофер (0:5)
Миньоле Симон Бремпт Игнасе   60' (Мехеле Брэндон (   60') Хендри Джек Нсоки Стенли   46' (Рикка Федерико (   46') Мата Клинтон Ванакен Ханс Баланта Эдер   85' Де Кетеларе Шарль   82' (Уэсли Мораес (   82'   86') Ланг Ноа   63' Дост Бас   46' (Ритс Матс (   46') Сова Камаль   82' (Искьердо Хосе (   82')
Запасные: Вормер Руд Ламменс Сенне Мауасса Фет Мбамба Ноа
Мартинес Хосеп Мукиэле Норди Клостерманн Лукас   62' (Мориба Илайкс (   62'   86') Гвардиол Йошко   80' (Solomon Bonnah (   80') Анхелиньо Хосе Нкунку Кристофер Лаймер Конрад   62' (Хенрихс Бенджамин (   62') Кампль Кевин Форсберг Эмиль Андре Силва Броббей Брайан   66' (Новоа Уго (   66')
Запасные: Вос Йоша
24 ноября. Стадион "Ян Брейдель" (Брюгге).
Протокол игры  
Спортинг Л 3:1 Боруссия Д
(1:0) Поте 30'    
(2:0) Поте 39'    
(3:0) Порро Педро 81'    
    90' Мален Дониэлл (3:1)
Адан Антонио   90' Инасиу Гонсалу Коатес Себастьян   58' Феддал Зу Порро Педро   88' (Угарте Мануэль (   88') Пальинья Жоау   55' Луис Матеус II Матеус Рейс   67' (Эсгаю Рикарду (   67') Поте   88' (Назиньо Флавио (   88') Паулинью Жуан   82' (Томаш Тьягу (   82') Сарабия Пабло   68' (Сантуш Нуну II (   68')
Запасные: Браганса Даниэл Нету Луиш Паулу Андре Виржиния Жоау Бруно Табата
Кобель Грегор Мёнье Тома Аканджи Мануэль Понграчич Марин   67' (Загаду Дан-Аксель (   67'   74') Шульц Нико   46' (Джан Эмре (   46'   75') Витсель Аксель   66' (Дауд Махмуд (   66') Беллингхем Джуд Ройс Марко Рейньер Жезус   67' (Тиггес Штеффен (   67') Брандт Юлиан Мален Дониэлл
Запасные: Пасслак Феликс Кнауфф Ансгар Хитц Mapвин
24 ноября. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).

 

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Брюгге Боруссия Дортмунд Спортинг Лиссабон РБ Лейпциг
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окончен Спортинг Л 3:1 Боруссия Д
окончен Манчестер Сити 2:1 ПСЖ
окончен Ливерпуль 2:0 Порту
окончен Атлетико М 0:1 Милан
окончен Шериф 0:3 Реал Мадрид
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