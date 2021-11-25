«РБ Лейпциг» забил 5 мячей «Брюгге», «Спортинг» пробился в плей-офф, одолев «Боруссию»

«РБ Лейпциг» только в матче пятого тура Лиги чемпионов добыл первую победу. В гостях у «Брюгге» немцы устроили сопернику разгром всего за тайм, забив четыре гола, а на 90-й минуте в сетке побывал и пятый мяч - 5:0. По дублю на счету Кристофера Нкунку и Эмиля Форсберга.

В схватке «Спортинга» и «Боруссии» из Дортмунда решалась судьба второго места в группе. Лиссабонцы победили с нужным для себя счетом 3:1 и пробились в плей-офф Лиги чемпионов, отправив соперника во второй по статусу еврокубок. Два мяча забил Поте, он же не реализовал пенальти, но помог Педро Порро добавить мяч в сетку.