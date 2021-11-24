Джокер Алле перевернул ход матча с «Бешикташем», «Аякс» идёт без потерь

Лидер группы С Лиги чемпионов, «Аякс», приехал в гости к главному аутсайдеру квартета, «Бешикташу». Турки выиграли первый тайм благодаря голу с пенальти. На это голландцы ответили выходом на замену главной ударной силы, Себастьяна Алле, и он забил очередные голы в Лиге чемпионов, завершив красивые комбинации своей команды - 2:1.
Немотивированный «Аякс» заслуженно победил и набрал 15 очков, у соперника - 0 и прощание с шансами на евровесну. Помимо голландцев без потерь идут только «Бавария» (15) и «Ливерпуль» (12).
Протокол игры
|(1:0) Геззаль Рашид 22'
|54' Алле Себастьян (1:1)
|69' Алле Себастьян (1:2)
Гюнок Мерт • Розье Валентен • Вида Домагой • Монтеро Франcиско 81' ( Хатчинсон Атиба ( 81') • Мераш Умут • Пьянич Миралем 81' ( Уйсал Неджип ( 81') • Топал Мехмет 81' ( Учан Салих ( 81') • Геззаль Рашид 67' ( Бачуайи Миши ( 67') • Тейшейра Алекс 59' ( Боздоган Джан ( 59') • Н'Куду Жорж-Кевин • Ларин Кайл 88'
Запасные: Дестаноглу Эрсин • Озьякуп Огузхан • Велинтон Соуза • Караман Кенан
Онана Андре • Мазрауи Нуссер 72' ( Тимбер Юррьен ( 72') • Шуурс Перр 77' ( Ренсх Девайн ( 77') • Мартинес Лисандро • Тальяфико Николас 77' ( Блинд Дэйли ( 77') • Классен Дэви • Гравенберх Райан • Нерес Давид • Бергёйс Стивен 83' ( Тейлор Кеннет ( 83') • Дарами Мохаммед 46' ( Алле Себастьян ( 46' ) • 85'Тадич Душан
Запасные: Перейра Данило II • Гортер Джей • Пасвер Ремко • Лабьяд Закария
24 ноября. Стадион "Vodafone Park".