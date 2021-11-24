Джокер Алле перевернул ход матча с «Бешикташем», «Аякс» идёт без потерь

Лидер группы С Лиги чемпионов, «Аякс», приехал в гости к главному аутсайдеру квартета, «Бешикташу». Турки выиграли первый тайм благодаря голу с пенальти. На это голландцы ответили выходом на замену главной ударной силы, Себастьяна Алле, и он забил очередные голы в Лиге чемпионов, завершив красивые комбинации своей команды - 2:1.

Немотивированный «Аякс» заслуженно победил и набрал 15 очков, у соперника - 0 и прощание с шансами на евровесну. Помимо голландцев без потерь идут только «Бавария» (15) и «Ливерпуль» (12).