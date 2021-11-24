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Лига чемпионов

Джокер Алле перевернул ход матча с «Бешикташем», «Аякс» идёт без потерь

24 Ноября 2021 • 22:38 Комментировать
Бешикташ
1:2
Аякс
окончен

Лидер группы С Лиги чемпионов, «Аякс», приехал в гости к главному аутсайдеру квартета, «Бешикташу». Турки выиграли первый тайм благодаря голу с пенальти. На это голландцы ответили выходом на замену главной ударной силы, Себастьяна Алле, и он забил очередные голы в Лиге чемпионов, завершив красивые комбинации своей команды - 2:1.

Немотивированный «Аякс» заслуженно победил и набрал 15 очков, у соперника - 0 и прощание с шансами на евровесну. Помимо голландцев без потерь идут только «Бавария» (15) и «Ливерпуль» (12).

Протокол игры  
Бешикташ 1:2 Аякс
(1:0) Геззаль Рашид 22'    
    54' Алле Себастьян (1:1)
    69' Алле Себастьян (1:2)
Гюнок Мерт Розье Валентен Вида Домагой Монтеро Франcиско   81' (Хатчинсон Атиба (   81') Мераш Умут Пьянич Миралем   81' (Уйсал Неджип (   81') Топал Мехмет   81' (Учан Салих (   81') Геззаль Рашид   67' (Бачуайи Миши (   67') Тейшейра Алекс   59' (Боздоган Джан (   59') Н'Куду Жорж-Кевин Ларин Кайл   88'
Запасные: Дестаноглу Эрсин Озьякуп Огузхан Велинтон Соуза Караман Кенан
Онана Андре Мазрауи Нуссер   72' (Тимбер Юррьен (   72') Шуурс Перр   77' (Ренсх Девайн (   77') Мартинес Лисандро Тальяфико Николас   77' (Блинд Дэйли (   77') Классен Дэви Гравенберх Райан Нерес Давид Бергёйс Стивен   83' (Тейлор Кеннет (   83') Дарами Мохаммед   46' (Алле Себастьян (   46'   85') Тадич Душан
Запасные: Перейра Данило II Гортер Джей Пасвер Ремко Лабьяд Закария
24 ноября. Стадион "Vodafone Park".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Бешикташ Себастьян Алле
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окончен Интер Милан 2:0 Шахтёр Донецк
окончен Бешикташ 1:2 Аякс
Идет 67 минута Брюгге 0:4 РБ Лейпциг
Идет 66 минута Спортинг Л 2:0 Боруссия Д
Идет 66 минута Манчестер Сити 1:1 ПСЖ
Идет 65 минута Ливерпуль 1:0 Порту
Идет 66 минута Атлетико М 0:0 Милан
Идет 66 минута Шериф 0:3 Реал Мадрид
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