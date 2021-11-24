Алле догнал Левандовски в списке бомбардиров Лиги чемпионов

Нападающий «Аякса» Себастьян Алле продолжает удивлять всю футбольную общественность – по состоянию на 80-ю минуту поединка против «Бешикташа» француз уже успел оформить дубль, выведя свою команду вперед.

Таким образом, он забил свой восьмой и девятый гол в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, догнав тем самым Роберта Левандовски из «Баварии» в списке лучших бомбардиров. Примечательно, что это дебютный сезон для Алле в самом престижном клубном соревновании Европы.

Стоит отметить, что рекордом по голам в течение одного розыгрыша остается Криштиану Роналду, который в сезоне 2013/14 записал на свой счет 17 результативных ударов. К слову, португалец не покидает гонку и в этом году, отметившись уже шестью мячами.