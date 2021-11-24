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Лига чемпионов

6 команд уже пробились в плей-офф Лиги чемпионов

24 Ноября 2021 • 11:32 Комментировать

По итогам вторничных матчей Лиги чемпионов были определены ещё два участника плей-офф. Список обладателей путёвок в 1/8 финала сильнейшего клубного турнира континента пополнили английские «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

На текущий момент известны 6 из 16 команд, которые в феврале начнут путь в 1/8 финала Лиги чемпионов. Это английские «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Челси», немецкая «Бавария», итальянский «Ювентус» и голландский «Аякс».

В среду список обладателей билетов в плей-офф наверняка расширится по итогам матчей пятого тура группового этапа в квартетах А, В, С и D. Трансляции матчей пройдут на LiveResult.

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Челси Ливерпуль Аякс Ювентус Бавария Манчестер Юнайтед
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