6 команд уже пробились в плей-офф Лиги чемпионов

По итогам вторничных матчей Лиги чемпионов были определены ещё два участника плей-офф. Список обладателей путёвок в 1/8 финала сильнейшего клубного турнира континента пополнили английские «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

На текущий момент известны 6 из 16 команд, которые в феврале начнут путь в 1/8 финала Лиги чемпионов. Это английские «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Челси», немецкая «Бавария», итальянский «Ювентус» и голландский «Аякс».

В среду список обладателей билетов в плей-офф наверняка расширится по итогам матчей пятого тура группового этапа в квартетах А, В, С и D. Трансляции матчей пройдут на LiveResult.