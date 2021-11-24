​Гасперини: «Думаю, даже Месси было бы сложно на искусственном поле»

«Аталанта» не смогла обыграть на выезде «Янг Бойз» - матч Лиги чемпионов завершился вничью со счётом 3:3. После игры комментарий дал рулевой бергамасков Джан Пьеро Гасперини.

«Мы дважды лидировали, но пропустили на угловом и ауте. Мы потеряли концентрацию во втором тайме, что дало «Янг Бойз» повод почувствовать себя уверенно. Этому поспособствовали и местные фанаты. Казалось, мы держали игру в своих руках, но в итоге могли даже проиграть.

На искусственном покрытии мышцы работают иначе. Думаю, даже Лионель Месси обычно не демонстрирует всю свою технику и качество на искусственном поле», - сказал Гасперини Sky Sport Italia.