Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 335 Комментарии
Лига чемпионов

IFAB рассмотрит возможность увеличения перерыва в футбольных матчах на 10 минут

24 Ноября 2021 • 10:41 Комментировать

В четверг состоится заседание IFAB – регулятора правил футбола. Среди прочего, будет рассмотрен вопрос о возможности увеличения перерыва в футбольных матчах с 15 до 25 минут. Об этом пишет Daily Mail.

Инициатором в вопросе увеличения перерыва матча выступает КОНМЕБОЛ. В Южной Америке считают, что футбол может стать более привлекательным для зрителей, если в перерыве матчей будут проводиться небольшие шоу.

Отмечается, что IFAB вряд ли поддержит эту идею, опасаясь за здоровье футболистов. В 2009 году велись разговоры о расширении перерыва до 20 минут, но изменений в правилах не произошло.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
IFAB
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
24.11  20:45 Интер Милан ... Шахтёр Донецк 1.45 5 6.6
24.11  20:45 Бешикташ ... Аякс 4.1 4.2 1.8
24.11  23:00 Брюгге ... РБ Лейпциг 3.65 3.7 2.02
24.11  23:00 Спортинг Л ... Боруссия Д 4.1 3.9 1.86
24.11  23:00 Манчестер Сити ... ПСЖ 1.95 3.9 3.65
24.11  23:00 Ливерпуль ... Порту 1.86 3.95 4
24.11  23:00 Атлетико М ... Милан 1.63 4.1 5.4
24.11  23:00 Шериф ... Реал Мадрид 11 7.4 1.23
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Ноября
11:32 · Лига чемпионов
6 команд уже пробились в плей-офф Лиги чемпионов
11:23 · Лига чемпионов
В Госдуме недовольны игрой «Зенита» в Лиге чемпионов
11:18 · Лига чемпионов
​Малком: «Арбитр должен был удалить вратаря «Мальмё»
11:11 · Лига чемпионов
Защитник «Мальмё»: «Зенит» получил смешной пенальти»
10:55 · Лига чемпионов
​Бонуччи: «Против таких команд, как «Челси», нужно играть на скорости 1000 км/ч»
10:53 · Лига чемпионов
Санчо прокомментировал дебютный гол за «Манчестер Юнайтед»
10:49 · Лига чемпионов
​Гасперини: «Думаю, даже Месси было бы сложно на искусственном поле»
10:41 · Лига чемпионов
IFAB рассмотрит возможность увеличения перерыва в футбольных матчах на 10 минут
10:40 · Лига чемпионов
Сабитов: «Зенит» укатал бы «Мальмё», если бы включил форсаж»
10:30 · Лига чемпионов
18 матчей без побед: «Зенит» не выигрывает в еврокубках на выезде с 2017 года 1
10:22 · Лига чемпионов
​Защитник «Мальмё» считает, что не нарушал правила против Дзюбы в эпизоде с пенальти 2
10:20 · Лига чемпионов
Пиоли: «Матч с «Атлетико» - последний шанс «Милана» в Лиге чемпионов»
10:13 · Лига чемпионов
Бубнов: «Зенит» неконкурентоспособен в Лиге чемпионов» 2
09:54 · Лига чемпионов
Де Йонг верит, что «Барселона» победит на выезде «Баварию» 1
09:47 · Лига чемпионов
Юрий Лоза: «Зениту» подарили два пенальти, фатальных нарушений не было»
Все новости
Рекомендуем