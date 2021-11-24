IFAB рассмотрит возможность увеличения перерыва в футбольных матчах на 10 минут

В четверг состоится заседание IFAB – регулятора правил футбола. Среди прочего, будет рассмотрен вопрос о возможности увеличения перерыва в футбольных матчах с 15 до 25 минут. Об этом пишет Daily Mail.

Инициатором в вопросе увеличения перерыва матча выступает КОНМЕБОЛ. В Южной Америке считают, что футбол может стать более привлекательным для зрителей, если в перерыве матчей будут проводиться небольшие шоу.

Отмечается, что IFAB вряд ли поддержит эту идею, опасаясь за здоровье футболистов. В 2009 году велись разговоры о расширении перерыва до 20 минут, но изменений в правилах не произошло.