Первый гол не спас «Динамо»: «Бавария» в Киеве выбила лигочемпионские 5 из 5

В матче группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» гостила у киевского «Динамо».

Мюнхенская «Бавария» ещё до матча обеспечила себе участие в плей-офф Лиги чемпионов, а после выезда в Киев застолбила за собой и первую строчку. За 4 матча футболисты Нагельсманна просто катком прошлись по соперникам в группе, вынеся их со счётом 17:2. А вот в Бундеслиге наметились небольшие проблемы. В этот уик-энд «Бавария» проиграла «Аугсбургу», потерпев уже третье поражение в сезоне (одно в кубке).

Но на европейской арене пока никто не может поспорить с мюнхенцами. Киевляне в первом матче получили пять, оставив их без ответа. На домашней арене команда Мирчи Луческу смотрелась бодрее, но только после того, как получила пару мячей в свои ворота. К заснеженному газону НСК «Олимпийский» быстрее приноровились гости, а Роберт Левандовски вообще превратил погодные условия в красоту.

Прострел Павара срикошетил о Забарного, жёсткий от мороза мяч взмыл в воздух, но Роберт не растерялся. Подработал себе, а затем пробил красивым ударом через себя. Точно в угол попал Левандоски, открыв счёт. Киевляне только после пропущенного гола стали просыпаться, а мюнхенцы подсобили им моментом. Цыганкова вывели пасом к правому краю штрафной площади, тот в борьбе с Лукасом Эрнандесом пробить не сумел, но мяч покатился к Нойеру. Мануэль комично махнул ногой мимо мяча, который далее ударился в штангу и вернулся в поле.

Шальной случай не помог киевлянам, и дабы этого не случалось в дальнейшем, гости решили забить ещё раз. Получилось под конец первого тайма. Куасси вскрыл оборону передачей на Толиссо, француз забросил направо, куда уже прилетел реактивный Коман. Кингсли с угла штрафной площади пальнул сильно и точно – 0:2.

Но Фабио Капелло не зря не любит счёт 0:2. Лидирующая команда расслабилась, а киевляне смогли вернуть интригу. Сначала Шапаренко загубил убойный момент, с добивания пробив точно в Нойера, хотя до ворот было меньше трёх метров, а затем всё-таки случился первый гол «Динамо» в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Отличную контратаку хозяева расчертили после потери Роки. Цыганков вывел Гармаша на рандеву с Нойером, а хладнокровно реализовал свой шанс.

Игра вскрылась, моменты посыпались в разные стороны. Мог всё закончить Левандовски, но его удар с разворота просвистел чуть-чуть левее створа. В ответ Буяльский организовал скидку на Цыганкова, а Виктор пробил мимо ворот из отличной позиции. Но обоюдоострая игра счёт более не изменила. «Бавария» выиграла пятый матч подряд в Лиге чемпионов, киевское «Динамо» осталось на последней строчке.