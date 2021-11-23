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Лига чемпионов

Первый гол не спас «Динамо»: «Бавария» в Киеве выбила лигочемпионские 5 из 5

23 Ноября 2021 • 22:41 Комментировать (2)
Динамо Киев
1:2
Бавария
окончен

В матче группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» гостила у киевского «Динамо».

Протокол игры  
Динамо Киев 1:2 Бавария
    14' Левандовски Роберт (0:1)
    42' Коман Кингсли (0:2)
(1:2) Гармаш Денис 70'    
Бущан Георгий Кедзёра Томаш   76' (Караваев Александр (   76') Забарный Илья Сирота Александр Миколенко Виталий Сидорчук Сергей Шапаренко Николай   32' Цыганков Виктор Буяльский Виталий Де Пена Карлос   46' (Гармаш Денис (   46') Шкурин Илья   46' (Витиньо Витор V (   46')
Запасные: Шепелев Владимир Андриевский Александр Леднёв Богдан Антюх Денис Рамирес Эрик Шабанов Артём Кулач Владислав Вербич Беньямин Бойко Денис
Нойер Мануэль Павар Бенжамен Ньянзу Танги   85' (Тильман Малик (   85') Эрнандес Люка   46' (Сарр Буна (   46'   52') Альфонсо Дэвис Толиссо Корентен Горецка Леон Коман Кингсли   68' (Рока Марк (   68') Мюллер Томас Сане Лерой   88' (Ричардс Омар (   88') Левандовски Роберт
Запасные: Ульрайх Свен Фрюхтль Кристиан
23 ноября. Стадион "Олимпийский (Киев)" (Киев).

 

Мюнхенская «Бавария» ещё до матча обеспечила себе участие в плей-офф Лиги чемпионов, а после выезда в Киев застолбила за собой и первую строчку. За 4 матча футболисты Нагельсманна просто катком прошлись по соперникам в группе, вынеся их со счётом 17:2. А вот в Бундеслиге наметились небольшие проблемы. В этот уик-энд «Бавария» проиграла «Аугсбургу», потерпев уже третье поражение в сезоне (одно в кубке).

Но на европейской арене пока никто не может поспорить с мюнхенцами. Киевляне в первом матче получили пять, оставив их без ответа. На домашней арене команда Мирчи Луческу смотрелась бодрее, но только после того, как получила пару мячей в свои ворота. К заснеженному газону НСК «Олимпийский» быстрее приноровились гости, а Роберт Левандовски вообще превратил погодные условия в красоту.

Прострел Павара срикошетил о Забарного, жёсткий от мороза мяч взмыл в воздух, но Роберт не растерялся. Подработал себе, а затем пробил красивым ударом через себя. Точно в угол попал Левандоски, открыв счёт. Киевляне только после пропущенного гола стали просыпаться, а мюнхенцы подсобили им моментом. Цыганкова вывели пасом к правому краю штрафной площади, тот в борьбе с Лукасом Эрнандесом пробить не сумел, но мяч покатился к Нойеру. Мануэль комично махнул ногой мимо мяча, который далее ударился в штангу и вернулся в поле.

Шальной случай не помог киевлянам, и дабы этого не случалось в дальнейшем, гости решили забить ещё раз. Получилось под конец первого тайма. Куасси вскрыл оборону передачей на Толиссо, француз забросил направо, куда уже прилетел реактивный Коман. Кингсли с угла штрафной площади пальнул сильно и точно – 0:2.

Но Фабио Капелло не зря не любит счёт 0:2. Лидирующая команда расслабилась, а киевляне смогли вернуть интригу. Сначала Шапаренко загубил убойный момент, с добивания пробив точно в Нойера, хотя до ворот было меньше трёх метров, а затем всё-таки случился первый гол «Динамо» в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Отличную контратаку хозяева расчертили после потери Роки. Цыганков вывел Гармаша на рандеву с Нойером, а хладнокровно реализовал свой шанс.

Игра вскрылась, моменты посыпались в разные стороны. Мог всё закончить Левандовски, но его удар с разворота просвистел чуть-чуть левее створа. В ответ Буяльский организовал скидку на Цыганкова, а Виктор пробил мимо ворот из отличной позиции. Но обоюдоострая игра счёт более не изменила. «Бавария» выиграла пятый матч подряд в Лиге чемпионов, киевское «Динамо» осталось на последней строчке.

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Бавария Динамо Киев
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Ne gustа
23 Ноября 2021 в 22:55
Айненей, эгегей, тили-тили тесто ,опять пятёрочка)))
Антидыня
23 Ноября 2021 в 22:45
На Киевском сайте: "После сумбурной атаки мяч забивает Гармаш". На российском сайте: "Великолепную контратаку провели киевляне, вскружив голову мюнхенцам своими перепасовками" )))
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