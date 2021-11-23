Нагельсманн - об игре с «Динамо»: «В Лиге чемпионов нет проходных матчей»

Наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался насчет предстоящего поединка против киевского «Динамо» в групповом раунде Лиги чемпионов.

«Нам предстоит важная встреча. В этом турнире нет проходных игр. Мы уже вышли в плей-офф, однако это не повод расслабляться. Команде необходимо поработать над теми моментами, которые были проблемными в поединке с «Аугсбургом». Нужно сделать шаг вперед», - приводит слова специалиста пресс-служба клуба.

Поединок состоится в Киеве во вторник, 23 ноября.

Перед этим матчем «Бавария» лидирует с 12 очками, а «Динамо» (1) занимает последнее место.