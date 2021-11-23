Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил ситуацию в группе H Лиги чемпионов, где сегодня состоятся матчи «Мальмё» – «Зенит» и «Челси» – «Ювентус».

- Я не уверен, что «Зенит» выйдет в евровесну в случае поражения от «Мальмё» с любым счётом, даже меньшим, чем 0:4. Это будет большой риск. Потому что если «Ювентус» обеспечит себе по итогам пятого тура первое место, то будет немотивирован в последнем туре против «Мальмё».

Что касается матча «Ювентус» – «Зенит» в четвёртом туре, то питерцы там сделали нечто большее, нежели в домашней игре с туринцами. Лучше проиграть 2:4, чем ничего не показать и проиграть 0:1. «Ювентус» дома против «Зенита» сыграл на пятьсот процентов. Вполне вероятно, что если бы тот матч состоялся в другое время, «Ювентус» не сыграл бы так красиво.