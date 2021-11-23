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Лига чемпионов

Брага: «Если «Зенит» проиграет «Мальмё» с любым счётом, то сильно рискует не выйти в евровесну» эксклюзив

23 Ноября 2021 • 08:30 Комментировать (1)

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил ситуацию в группе H Лиги чемпионов, где сегодня состоятся матчи «Мальмё» – «Зенит» и «Челси» – «Ювентус».

- Я не уверен, что «Зенит» выйдет в евровесну в случае поражения от «Мальмё» с любым счётом, даже меньшим, чем 0:4. Это будет большой риск. Потому что если «Ювентус» обеспечит себе по итогам пятого тура первое место, то будет немотивирован в последнем туре против «Мальмё».

Что касается матча «Ювентус» – «Зенит» в четвёртом туре, то питерцы там сделали нечто большее, нежели в домашней игре с туринцами. Лучше проиграть 2:4, чем ничего не показать и проиграть 0:1. «Ювентус» дома против «Зенита» сыграл на пятьсот процентов. Вполне вероятно, что если бы тот матч состоялся в другое время, «Ювентус» не сыграл бы так красиво.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Мальмё Лига Чемпионов Микаэль Брага
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Id343572846
23 Ноября 2021 в 10:04
Опять ночной матч, для россиян всегда будет тяжело играть в такое время, спад активности и концентрации...
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23.11  23:00 Барселона ... Бенфика 1.7 4.3 4.5
23.11  23:00 Лилль ... Ред Булл Зальцбург 2.12 3.8 3.3
23.11  23:00 Севилья ... Вольфсбург 1.84 3.75 4.4
23.11  23:00 Челси ... Ювентус 1.86 3.6 4.5
23.11  23:00 Янг Бойз ... Аталанта 3.7 4 1.91
23.11  23:00 Мальмё ... Зенит 3.05 3.7 2.26
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