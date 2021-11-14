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​Кафу: «В плане техники Неймар лучше Роналду и Месси»

14 Ноября 2021 • 11:23 Комментировать

Известный в прошлом бразильский футболист Кафу высказался по поводу своего соотечественника Неймара, ныне выступающего за «ПСЖ».

«В плане техники Неймар лучше Криштиану Роналду и Лионеля Месси, но он должен взять на себя ответственность лидера. Он должен посвятить себя футболу на все 100%. Я был не лучше Неймара, но я был лучше других правых защитников, потому что я посвятил себя этому. Неймар должен стать настоящим капитаном», - высказался Кафу в интервью Marca.

Кафу завершил карьеру футболиста в 2009 году. В Европе бразилец известен главным образом по выступлениям за «Рому» и «Милан».

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Евро-Футбол.Ру,
Кафу Сборная Бразилии Неймар
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