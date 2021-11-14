​Коллина высказался о трактовке правила игры рукой

Известный в прошлом арбитр Пьерлуиджи Коллина, который сейчас помогает обучать судей, высказался о современной трактовке правила игры рукой.

«Если бы мы наказывали только за умышленную игру рукой, пенальти почти не было бы. Какой игрок стремится сыграть рукой? Вот почему правило было изменено. Бывают ситуации, когда касание рукой случайно, но оно явно наносит урон противнику. Вот почему мы наказываем тех игроков, чьё положение рук не оправдано их движением.

Трудно достичь полностью одинаковой трактовки эпизодов всеми судьями. Технологии могут сократить разницу, но они никогда не устранят её», - высказался Коллина для журнала Sportweek.