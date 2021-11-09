​Уткин рассказал, кому бы отдал «Золотой мяч», и кто его выиграет

В новом выпуске своей программы «Футбольный клуб», которая выходит на YouTube, журналист и комментатор Василий Уткин высказался о «Золотом мяче».

«Начиная с лета, я говорю вам, что «Золотой мяч» получит Месси. Вы наивно полагаете, что это моё мнение, но нет. Я говорю вам, как будет, зная, как вручается «Золотой мяч», какая логика там работает.

Лично я в этом году не болею за Месси. Я бы отдал «Золотой мяч» Кариму Бензема. Это действительно прекрасный был бы кандидат, он играет фантастически», - поделился своими мыслями Уткин.

Напомним, что «Золотой мяч» будет вручаться в Париже 29 ноября.