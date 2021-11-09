Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 173 Комментарии
Лига чемпионов

​Уткин рассказал, кому бы отдал «Золотой мяч», и кто его выиграет

09 Ноября 2021 • 18:56 Комментировать

В новом выпуске своей программы «Футбольный клуб», которая выходит на YouTube, журналист и комментатор Василий Уткин высказался о «Золотом мяче».

«Начиная с лета, я говорю вам, что «Золотой мяч» получит Месси. Вы наивно полагаете, что это моё мнение, но нет. Я говорю вам, как будет, зная, как вручается «Золотой мяч», какая логика там работает.

Лично я в этом году не болею за Месси. Я бы отдал «Золотой мяч» Кариму Бензема. Это действительно прекрасный был бы кандидат, он играет фантастически», - поделился своими мыслями Уткин.   

Напомним, что «Золотой мяч» будет вручаться в Париже 29 ноября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Василий Уткин Карим Бензема
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Ноября
18:56 · Лига чемпионов
​Уткин рассказал, кому бы отдал «Золотой мяч», и кто его выиграет
13:57 · Лига чемпионов
​Стало известно, чем будет заниматься Прядкин в УЕФА
05 Ноября
17:21 · Лига чемпионов
​Шутник дня: Тадич сымитировал гипс для полового органа после гола в Дортмунде фото
13:52 · Лига чемпионов
Месси назвал фаворитов Лиги чемпионов 3
00:07 · Лига чемпионов
Оуэн назвал фаворита на победу в Лиге чемпионов 1
04 Ноября
18:14 · Лига чемпионов
​Левандовски признан лучшим игроком 4-го тура Лиги чемпионов
16:34 · Лига чемпионов
​«Боруссия» рассматривает возможность обжаловать удаление Хуммельса
12:37 · Лига чемпионов
​«Чтобы победить в Дортмунде, нужны яйца»: Тадич перевёл в шутку свой удар о штангу
11:20 · Лига чемпионов
Облак высказался о шансах «Атлетико» выйти в плей-офф Лиги чемпионов
11:10 · Лига чемпионов
Мазрауи: «Нынешний «Аякс» способен на всё» 1
10:57 · Лига чемпионов
Анчелотти: «Винисиус нашёл свою игру и излучает уверенность»
10:46 · Лига чемпионов
Индзаги: «Судьба путёвки в плей-офф Лиги чемпионов теперь в руках «Интера»
10:19 · Лига чемпионов
​Тренер «Шерифа»: «Хотим пробиться в плей-офф Лиги чемпионов»
09:51 · Лига чемпионов
​Собослаи раскрыл диалог с Неймаром перед своим голом в ворота «ПСЖ»
09:45 · Лига чемпионов
Мане догнал Джеррарда по голам за «Ливерпуль» в Лиге чемпионов
Все новости
Рекомендуем