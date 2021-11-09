​Стало известно, чем будет заниматься Прядкин в УЕФА

Не так давно Сергей Прядкин оставил должность президента Премьер-лиги России после долгих лет работы. Накануне он был назначен советником руководства УЕФА.

В пресс-службе УЕФА рассказали ТАСС о том, чем будет заниматься Сергей Прядкин. Российский функционер будет помогать УЕФА в его отношениях с различными заинтересованными сторонами.

Отметим, что в настоящий момент исполняющим обязанности президента Премьер-лиги является Ашот Хачатурянц. Ожидается, что через несколько недель он избавится от приставки «и.о.» по итогам выборов.

Добавим, что президентом УЕФА является словенец Александер Чеферин.