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Лига чемпионов

​Шутник дня: Тадич сымитировал гипс для полового органа после гола в Дортмунде фото

05 Ноября 2021 • 17:21 Комментировать

В среду вечером «Аякс» в Лиге чемпионов обыграл на выезде «Боруссию» со счётом 3:1. Один из голов амстердамской команды забил её капитан Душан Тадич. После результативного действия футболист ударился о штангу паховой областью. Удар получился болезненным – Тадич даже не смог в полной мере отпраздновать гол.

После игры Душан Тадич перевёл ситуацию в шутку, написав, что для победы в Дортмунде нужны яйца. Футболист «Аякса» пошёл дальше и сымитировал гипс для полового органа. С таким сымитированным гипсом его увидели в аэропорту Амстердама после возвращения с матча.

Напомним, что «Аякс» уже обеспечил себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Душан Тадич
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