В среду вечером «Аякс» в Лиге чемпионов обыграл на выезде «Боруссию» со счётом 3:1. Один из голов амстердамской команды забил её капитан Душан Тадич. После результативного действия футболист ударился о штангу паховой областью. Удар получился болезненным – Тадич даже не смог в полной мере отпраздновать гол.
После игры Душан Тадич перевёл ситуацию в шутку, написав, что для победы в Дортмунде нужны яйца. Футболист «Аякса» пошёл дальше и сымитировал гипс для полового органа. С таким сымитированным гипсом его увидели в аэропорту Амстердама после возвращения с матча.
Напомним, что «Аякс» уже обеспечил себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Buenos días! Así llegó Tadić a Amsterdam esta mañana pic.twitter.com/U7EwiSYwq4— Mundo Ajax (@MundoAjax) November 4, 2021