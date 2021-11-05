В среду вечером «Аякс» в Лиге чемпионов обыграл на выезде «Боруссию» со счётом 3:1. Один из голов амстердамской команды забил её капитан Душан Тадич. После результативного действия футболист ударился о штангу паховой областью. Удар получился болезненным – Тадич даже не смог в полной мере отпраздновать гол.

После игры Душан Тадич перевёл ситуацию в шутку, написав, что для победы в Дортмунде нужны яйца. Футболист «Аякса» пошёл дальше и сымитировал гипс для полового органа. С таким сымитированным гипсом его увидели в аэропорту Амстердама после возвращения с матча.

Напомним, что «Аякс» уже обеспечил себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов.