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Лига чемпионов

Месси назвал фаворитов Лиги чемпионов

05 Ноября 2021 • 13:52 Комментировать (1)

Форвард французского «ПСЖ» Лионель Месси пообщался с представителями СМИ на тему Лиги чемпионов. 34-летний аргентинец назвал клубы, которые, по его мнению, являются фаворитами нынешнего розыгрыша турнира.

Нападающий считает, что «ПСЖ», имеющий в своем распоряжении многих звездных футболистов, точно входит в число претендентов на трофей. В число фаворитов Лионель также включил лондонский «Челси», «МЮ», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», мюнхенскую «Баварию» и мадридский «Атлетико».

«ПСЖ» играет в группе А и после четырех туров занимает второе место, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на один балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Kar Karych
05 Ноября 2021 в 14:03
Весьма расплывчатое мнение для наигенильнейшего всей Вселенной.
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