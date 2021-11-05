Месси назвал фаворитов Лиги чемпионов

Форвард французского «ПСЖ» Лионель Месси пообщался с представителями СМИ на тему Лиги чемпионов. 34-летний аргентинец назвал клубы, которые, по его мнению, являются фаворитами нынешнего розыгрыша турнира.

Нападающий считает, что «ПСЖ», имеющий в своем распоряжении многих звездных футболистов, точно входит в число претендентов на трофей. В число фаворитов Лионель также включил лондонский «Челси», «МЮ», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», мюнхенскую «Баварию» и мадридский «Атлетико».

«ПСЖ» играет в группе А и после четырех туров занимает второе место, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на один балл.