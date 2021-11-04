​Левандовски признан лучшим игроком 4-го тура Лиги чемпионов

Пресс-служба УЕФА сообщила о том, что Роберт Левандовски был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Незабитый пенальти в матче против «Бенфики» не помешал форварду «Баварии». В остальное время он блистал на поле, сумев оформить хет-трик и сделать один результативный пас на партнёра.

«Бавария», напомним, во вторник вечером разнесла «Бенфику» в родных стенах с результатом 5:2. Мюнхенская команда выиграла все четыре прошедших матча на групповой стадии и обеспечила себе место в плей-офф Лиги чемпионов.

В сезоне 2021/2022 Роберт Левандовски провёл за «Баварию» 16 матчей во всех турнирах. В них поляк забил 22 гола и отдал 2 голевых паса.