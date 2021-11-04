​«Боруссия» рассматривает возможность обжаловать удаление Хуммельса

В «Боруссии» считают, что бригада Майкла Оливера допустила явную ошибку, удалив с поля Матса Хуммельса в матче Лиги чемпионов против «Аякса». Оливер, судя по всему, вынес столь жёсткое решение, посчитав подкат защитника дортмундцев безрассудным. ВАР просмотрел момент, но, похоже, не усмотрел явной ошибки главного судьи, поэтому Оливер даже не отправился на просмотр повтора.

В настоящий момент «Боруссия» консультируется с юристами. В клубе рассматривают возможность подачи протеста.

Ранее непонимание по поводу красной карточки выразил и сам Матс Хуммельс, и спортивный директор «Боруссии» Майкл Цорк.