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Лига чемпионов

​«Чтобы победить в Дортмунде, нужны яйца»: Тадич перевёл в шутку свой удар о штангу

04 Ноября 2021 • 12:37 Комментировать
Боруссия Д
1:3
Аякс
окончен

В среду вечером «Аякс» обыграл «Боруссию» в Лиге чемпионов на выезде со счётом 3:1. Амстердамцы долгое время не могли забить в большинстве, но за двадцать минут до конца встречи они сравняли счёт. Гол забил Душан Тадич, причём после удара капитан ударился о штангу областью паха. Из-за боли футболист «Аякса» достаточно сдержанно праздновал гол.

«Чтобы победить в Дортмунде, нужны яйца. Надеюсь, штанга в порядке», - написал Тадич на своей страничке в «Твиттере».

Напомним, что «Аякс» уже обеспечил себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов. Также билеты в плей-офф получили «Ливерпуль», «Бавария» и «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Душан Тадич
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