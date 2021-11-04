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Лига чемпионов

Мазрауи: «Нынешний «Аякс» способен на всё»

04 Ноября 2021 • 11:10 Комментировать (1)
Боруссия Д
1:3
Аякс
окончен

Защитник амстердамского «Аякса» Нуссер Мазрауи пообщался с представителями СМИ после гостевого поединка с дортмундской «Боруссией». Голландский клуб выиграл со счетом 3:1, одержав четвертую подряд победу в групповом турнире Лиги чемпионов.

«В этой встрече «Аякс» продемонстрировал свой характер. Команда показала не только красивую игру, но и умение бороться и никогда не сдаваться.

Вряд ли кто-то прогнозировал, что мы одержим четыре победы подряд. Однако мы верили в это. Нынешний «Аякс» способен на все», - передает слова 23-летнего марокканца пресс-служба УЕФА.

По итогам четырех туров «Аякс» с 12 очками лидирует в своей группе, опережая ближайшего преследователя на шесть баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Нуссер Мазрауи
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Bartimeus
04 Ноября 2021 в 12:23
Вообще, банда собралась не хуже, чем в сезоне 18/19. Потери Фрэнки, Де Лигта, Зиеша, ВДБ компенсировались возвращением Классена, прогрессом Гравенберха, Тимбера и остальной молодежи. Сохранили края в лице Мазрауи и Тальяфико, даже заменяющие их Ренч и Блинд выглядят очень внушительно. Точностные приобретения универсалов Альвареса и Мартинеса, способных сыграть как в центре защиты, так и в опорке; трансфер Бергёйса, поначалу смотревшийся инородным телом, (как Дембеле в Барсе для сравнения), но быстро вписавшимся в команду; очень успешных приобретений в атакующую линию Антони и Алле, с которыми Аякс и демонстрирует чудеса атаки. При этом роль распасовщика Зиеша, задающего ранее ритм атаки, перенял на себя Антони (и еще в большей степени Тадич) и справляется с этим довольно сильно на своем правом фланге. На левом господствует Тадич, его роль все так же огромна, через него по-прежнему идет практически вся игра. Этакий Аяксовский Месси, не побоюсь этого сравнения).
Другое дело, те игроки доходили до финала ЛЕ, после до полуфинала ЛЧ, сможет ли нынешний Аякс повторить подобное? Потенциал для этого есть, значит и шансы имеются.
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