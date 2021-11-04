Мазрауи: «Нынешний «Аякс» способен на всё»

Защитник амстердамского «Аякса» Нуссер Мазрауи пообщался с представителями СМИ после гостевого поединка с дортмундской «Боруссией». Голландский клуб выиграл со счетом 3:1, одержав четвертую подряд победу в групповом турнире Лиги чемпионов.

«В этой встрече «Аякс» продемонстрировал свой характер. Команда показала не только красивую игру, но и умение бороться и никогда не сдаваться.

Вряд ли кто-то прогнозировал, что мы одержим четыре победы подряд. Однако мы верили в это. Нынешний «Аякс» способен на все», - передает слова 23-летнего марокканца пресс-служба УЕФА.

По итогам четырех туров «Аякс» с 12 очками лидирует в своей группе, опережая ближайшего преследователя на шесть баллов.