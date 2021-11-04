Мазрауи: «Нынешний «Аякс» способен на всё»

Защитник амстердамского «Аякса» Нуссер Мазрауи пообщался с представителями СМИ после гостевого поединка с дортмундской «Боруссией». Голландский клуб выиграл со счетом 3:1, одержав четвертую подряд победу в групповом турнире Лиги чемпионов.
«В этой встрече «Аякс» продемонстрировал свой характер. Команда показала не только красивую игру, но и умение бороться и никогда не сдаваться.
Вряд ли кто-то прогнозировал, что мы одержим четыре победы подряд. Однако мы верили в это. Нынешний «Аякс» способен на все», - передает слова 23-летнего марокканца пресс-служба УЕФА.
По итогам четырех туров «Аякс» с 12 очками лидирует в своей группе, опережая ближайшего преследователя на шесть баллов.
Другое дело, те игроки доходили до финала ЛЕ, после до полуфинала ЛЧ, сможет ли нынешний Аякс повторить подобное? Потенциал для этого есть, значит и шансы имеются.