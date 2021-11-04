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Лига чемпионов

​Собослаи раскрыл диалог с Неймаром перед своим голом в ворота «ПСЖ»

04 Ноября 2021 • 09:51 Комментировать
РБ Лейпциг
2:2
ПСЖ
окончен

В среду вечером в одном из матчей Лиги чемпионов сражались «РБ Лейпциг» и «ПСЖ». Встреча завершилась с результатом 2:2, причём хозяева вырвали очко уже в компенсированное время. Гол забил Доминик Собослаи, который реализовал одиннадцатиметровый удар. Игрок немецкой команды раскрыл свой диалог с Неймаром, который состоялся перед исполнением пенальти.

«Перед тем, как я подошёл к "точке", Неймар спросил у меня, забью ли я. Я ответил: «Да». Он спросил: «Ты уверен?». Я сказал, что никогда не промахиваюсь», - высказался Собослаи, чьи слова приводятся на страницах официального сайта УЕФА.

«ПСЖ» с восемью очками в активе занимает второе место в группе А после четырёх туров. «РБ Лейпциг» располагается на четвёртой строчке с одним баллом в кармане.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар РБ Лейпциг Доминик Собослаи
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