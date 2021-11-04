​Тренер «РБ Лейпцига» Марш: «Казалось, арбитр хочет взять автограф у Неймара»

Рулевой «РБ Лейпцига» Джесси Марш после игры Лиги чемпионов с «ПСЖ» обвинил шведского арбитра Андреаса Экберга в неодинаковом отношении к командам.

Стоит сказать, что по ходу первого тайма Марш получил жёлтую карточку за претензии в адрес рефери.

«У меня сложилось впечатление, что судьи предпочитают большие клубы маленьким. Нам трудно добиться уважения от судей. Казалось, рефери хочет взять автограф у Неймара!» - сказал Марш, чьи слова приводит портал Goal.com.

Матч между «ПСЖ» и «РБ Лейпцигом» в Германии завершился вничью со счётом 2:2. Потеряв два очка, французская команда опустилась на второе место в группе Лиги чемпионов, пропустив вперёд «Манчестер Сити».