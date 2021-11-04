Почеттино рассказал, чего не хватило «ПСЖ» в матче с «РБ Лейпцигом»

Наставник французского «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился впечатлениям от поединка с немецким клубом «РБ Лейпциг» в четвертом туре групповой стадии Лиги чемпионов. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2. Парижане упустили победу в добавленное время.

«Мы сами виноваты в первом пропущенном мяче. Команда начала встречу не лучшим образом. После перерыва «ПСЖ» играл намного увереннее. Если посмотреть на статистические показатели, становится видно, что нам требуется больше владения мячом. Нужно контролировать ход игры в матчах против таких соперников, как «РБ Лейпциг». Необходимо научиться делать это», - цитирует тренера RMC Sport.

После четырех туров парижский гранд занимает второе место в группе А.