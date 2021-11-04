Хуммельс - об удалении: «Сделайте ВАР честным»

В матче четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» на своем поле принимала амстердамский «Аякс». Хозяева потерпели поражение со счетом 1:3. На судьбу поединка повлияло удаление защитника Матса Хуммельса, игрок получил красную карточку в середине первого тайма.

Сам Хуммельс остался недоволен решением судейской бригады, о чем сообщил посредством своего твиттер-аккаунта.

«Не знаю, как прокомментировать это решение. Сделайте ВАР честным. Наша команда сражалась изо всех сил, но этого не хватило», - говорится в публикации защитника.

По итогам четырех туров «Боруссия» с шестью баллами идет на втором месте в квартете С.