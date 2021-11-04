«Боруссия» в меньшинстве проиграла «Аяксу», «Спортинг» уничтожил «Бешикташ»

Не самое очевидное удаление Матса Хуммельса на 29-й минуте матча Лиги чемпионов «Боруссия» - «Аякс» испортило игру немецкой команде. Да, она выиграла первый тайм после гола Марко Ройса с пенальти, но в заключительной четверти устала и пропустила дважды после ударов Душана Тадича, конечно же, Себастьяна Алле и Дэви Классена - 3:1 в пользу гостей.
В параллельном матче интриги вообще не было. «Спортинг» забил четыре безответных гола «Бешикташу» - 4:0.
«Аякс» набрал 12 очков, у «Боруссии» и «Спортинга» - по 6, «Бешикташ» - 0.
Протокол игры
|Боруссия Д
|1:3
|Аякс
|(1:0) Ройс Марко 37'
|72' Тадич Душан (1:1)
|
84' Алле Себастьян (1:2)
90' Классен Дэви (1:3)
Кобель Грегор • Мёнье Тома • Аканджи Мануэль • Хуммельс Матс • 29'Вольф Мариус 58' ( Пасслак Феликс ( 58') • Брандт Юлиан • Витсель Аксель • Беллингхем Джуд • Азар Торган 34' ( Понграчич Марин ( 34') • Тиггес Штеффен 76' ( Мален Дониэлл ( 76') • Ройс Марко 76' ( Кнауфф Ансгар ( 76' ) 79'
Запасные: Рашль Тобиас • Мукоко Юссуфа • Рейньер Жезус • Загаду Дан-Аксель • Хитц Mapвин
Пасвер Ремко • Мазрауи Нуссер • Тимбер Юррьен • Мартинес Лисандро • Блинд Дэйли • Альварес Эдсон 39' 46' ( Классен Дэви ( 46') • Гравенберх Райан • Антони • Бергёйс Стивен 67' ( Кудус Мохаммед ( 67') • Тадич Душан • Алле Себастьян
Запасные: Перейра Данило II • Тейлор Кеннет • Сетфорд Чарли • Гортер Джей • Тальяфико Николас • Ренсх Девайн • Дарами Мохаммед • Шуурс Перр • Лабьяд Закария • Нерес Давид
03 ноября. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
Протокол игры
|Спортинг Л
|4:0
|Бешикташ
|(1:0) Поте 31'
|(2:0) Поте 38'
|(3:0) Паулинью Жуан 41'
|(4:0) Сарабия Пабло 56'
Адан Антонио • Инасиу Гонсалу • Коатес Себастьян • Феддал Зу • Порро Педро 18' ( Эсгаю Рикарду ( 18') • Пальинья Жоау • Луис Матеус II 60' ( Сантуш Нуну II ( 60') • Матеус Рейс 72' ( Кабрал Жоване ( 72') • Сарабия Пабло • Паулинью Жуан 60' ( Браганса Даниэл ( 60') • Поте 72' ( Винагре Рубен ( 72')
Запасные: Угарте Мануэль • Нету Луиш • Паулу Андре • Виржиния Жоау • Бруно Табата
Дестаноглу Эрсин • Уйсал Неджип • Велинтон Соуза • Монтеро Франcиско 46' ( Тейшейра Алекс ( 46') • Йылмаз Рыдван • Соуза Жосеф • 50'Топал Мехмет • Хатчинсон Атиба 61' ( Боздоган Джан ( 61' • Озьякуп Огузхан 83') • Геззаль Рашид 78' ( Тёре Гёкхан ( 78') • Караман Кенан • Ларин Кайл 50' 61' ( Учан Салих ( 61')
Запасные: Гюнок Мерт • Сатчи Сердар • Мераш Умут • Н'Сакала Фабрис
03 ноября. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).
Главный матч вечера, а даже трансляцию не сделали)