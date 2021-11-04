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Лига чемпионов

«Боруссия» в меньшинстве проиграла «Аяксу», «Спортинг» уничтожил «Бешикташ»

04 Ноября 2021 • 00:54 Комментировать (1)
Боруссия Д
1:3
Аякс
окончен

Не самое очевидное удаление Матса Хуммельса на 29-й минуте матча Лиги чемпионов «Боруссия» - «Аякс» испортило игру немецкой команде. Да, она выиграла первый тайм после гола Марко Ройса с пенальти, но в заключительной четверти устала и пропустила дважды после ударов Душана Тадича, конечно же, Себастьяна Алле и Дэви Классена - 3:1 в пользу гостей.

В параллельном матче интриги вообще не было. «Спортинг» забил четыре безответных гола «Бешикташу» - 4:0.

«Аякс» набрал 12 очков, у «Боруссии» и «Спортинга» - по 6, «Бешикташ» - 0.

Протокол игры  
Боруссия Д 1:3 Аякс
(1:0) Ройс Марко 37'    
    72' Тадич Душан (1:1)
   

84' Алле Себастьян (1:2)

90' Классен Дэви (1:3)

Кобель Грегор Мёнье Тома Аканджи Мануэль Хуммельс Матс   29' Вольф Мариус   58' (Пасслак Феликс (   58') Брандт Юлиан Витсель Аксель Беллингхем Джуд Азар Торган   34' (Понграчич Марин (   34') Тиггес Штеффен   76' (Мален Дониэлл (   76') Ройс Марко   76' (Кнауфф Ансгар (   76'   79')
Запасные: Рашль Тобиас Мукоко Юссуфа Рейньер Жезус Загаду Дан-Аксель Хитц Mapвин
Пасвер Ремко Мазрауи Нуссер Тимбер Юррьен Мартинес Лисандро Блинд Дэйли Альварес Эдсон   39'   46' (Классен Дэви (   46') Гравенберх Райан Антони Бергёйс Стивен   67' (Кудус Мохаммед (   67') Тадич Душан Алле Себастьян
Запасные: Перейра Данило II Тейлор Кеннет Сетфорд Чарли Гортер Джей Тальяфико Николас Ренсх Девайн Дарами Мохаммед Шуурс Перр Лабьяд Закария Нерес Давид
03 ноября. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
Протокол игры  
Спортинг Л 4:0 Бешикташ
(1:0) Поте 31'    
(2:0) Поте 38'    
(3:0) Паулинью Жуан 41'    
(4:0) Сарабия Пабло 56'    
Адан Антонио Инасиу Гонсалу Коатес Себастьян Феддал Зу Порро Педро   18' (Эсгаю Рикарду (   18') Пальинья Жоау Луис Матеус II   60' (Сантуш Нуну II (   60') Матеус Рейс   72' (Кабрал Жоване (   72') Сарабия Пабло Паулинью Жуан   60' (Браганса Даниэл (   60') Поте   72' (Винагре Рубен (   72')
Запасные: Угарте Мануэль Нету Луиш Паулу Андре Виржиния Жоау Бруно Табата
Дестаноглу Эрсин Уйсал Неджип Велинтон Соуза Монтеро Франcиско   46' (Тейшейра Алекс (   46') Йылмаз Рыдван Соуза Жосеф   50' Топал Мехмет Хатчинсон Атиба   61' (Боздоган Джан (   61' Озьякуп Огузхан   83') Геззаль Рашид   78' (Тёре Гёкхан (   78') Караман Кенан Ларин Кайл   50'   61' (Учан Салих (   61')
Запасные: Гюнок Мерт Сатчи Сердар Мераш Умут Н'Сакала Фабрис
03 ноября. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).

 

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Аякс Бешикташ Боруссия Дортмунд Спортинг Лиссабон
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Bartimeus
04 Ноября 2021 в 01:12
Очень жаль, что судья чуть было не испортил матч левейшим удалением, благо, Дортмунд не пал духом и до второго пропущенного держался молодцом. Судья немного реабилитировался, назначив спорный пеналь, но все-таки Боруссия была обескровлена. Аякс сполна воспользовался усталостью соперника и дожал. Антони хет-трик из ассистов, настоящий герой матча, просто разрывал фланг. Алле 7ой гол, при этом матч почти что провалил. Тадич на своем уровне, роль в созидании по-прежнему колоссальна. В целом матч для Аякса получился, но процент брака был высок, слишком торопились доставить мяч до штрафной. Дома такое прокатывает, там просто уровень соперников не позволяет им поспевать за комбинациями, а тут соперники гораздо умнее, надо не забывать.
Главный матч вечера, а даже трансляцию не сделали)
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окончен Ливерпуль 2:0 Атлетико М
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окончен РБ Лейпциг 2:2 ПСЖ
окончен Боруссия Д 1:3 Аякс
окончен Манчестер Сити 4:1 Брюгге
окончен Спортинг Л 4:0 Бешикташ
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