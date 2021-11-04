«Боруссия» в меньшинстве проиграла «Аяксу», «Спортинг» уничтожил «Бешикташ»

Не самое очевидное удаление Матса Хуммельса на 29-й минуте матча Лиги чемпионов «Боруссия» - «Аякс» испортило игру немецкой команде. Да, она выиграла первый тайм после гола Марко Ройса с пенальти, но в заключительной четверти устала и пропустила дважды после ударов Душана Тадича, конечно же, Себастьяна Алле и Дэви Классена - 3:1 в пользу гостей.

В параллельном матче интриги вообще не было. «Спортинг» забил четыре безответных гола «Бешикташу» - 4:0.

«Аякс» набрал 12 очков, у «Боруссии» и «Спортинга» - по 6, «Бешикташ» - 0.