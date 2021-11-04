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Лига чемпионов

Сабитов: «Украинские клубы на равных играют с европейскими топами, а «Зенит» не может» эксклюзив

04 Ноября 2021 • 08:00 Комментировать (4)

Бывший главный тренер юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым сравнил выступление в Лиге чемпионов украинских клубов (донецкого «Шахтёра» и киевского «Динамо») и российского (питерского «Зенита»).

- У меня есть вопрос: а что вообще происходит? Почему украинские команды дают бой европейским топ-клубам, а российские не могут. «Реал» лидирует в испанском чемпионате по потерянным очкам, и он нормально настроился на игру, но «Шахтёр» вполне мог сыграть с ним вничью в Мадриде. В концовке «горняки» загнали «Реал» в штрафную площадь и заставили его обороняться всеми силами. «Шахтёр» играл с чувством футбольной самодостаточности, и киевское «Динамо» день назад с молодым составом и почти без легионеров играло против «Барселоны» почти на равных. Да, каталонская команда сейчас не та, но всё равно это «Барселона». А контраст в уровне между «Зенитом» и «Ювентусом» был заметен сильно, как отличаются цветной и чёрно-белый телевизор. Ставлю жирный знак вопроса: как такое вообще возможно, почему лучший российский клуб так не может? То, что «Зенит» почти на равных играл с «Челси» в первом туре, я объясняю тем, что лондонский клуб играл, на мой взгляд, вполсилы.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Шахтёр Донецк Динамо Киев Лига Чемпионов Равиль Сабитов
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
04 Ноября 2021 в 08:50
Сабитов будто вчера родился , еще в СССР Украинские клубы ВСЕГДА были если не лучшими как Динамо Киев ,то любой серядняк условного Черноморца давал бой любой команде типа Спартака ,достижения украинских клубов и игроков без легионеров тех времен как вы помните намного весомее ,успех Зенита и Цска в пролом это отличный сплав игроков еще той советской школы и удачное вливание легионеров и тренеров .На данном этапе российских игроков уровня Аршавина нет вообще ,зато есть лев.
Zurukukkkk
04 Ноября 2021 в 08:31
ах,эта наша национальная забава- мусолить два вопроса: кто виноват и что делать...
а ларчик открывается просто- читай ингермана ниже!
ингерман
04 Ноября 2021 в 08:24
ай я ж писал давеча почему.. у них фуцболисты деньги зарабатываюц а у нас - получаюц.. воц и уся разница.. )))
Dimonorunov
04 Ноября 2021 в 08:16
Страны бывшего совка лососнули тунцов в Лиге Чемпионов
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