Бывший главный тренер юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым сравнил выступление в Лиге чемпионов украинских клубов (донецкого «Шахтёра» и киевского «Динамо») и российского (питерского «Зенита»).

- У меня есть вопрос: а что вообще происходит? Почему украинские команды дают бой европейским топ-клубам, а российские не могут. «Реал» лидирует в испанском чемпионате по потерянным очкам, и он нормально настроился на игру, но «Шахтёр» вполне мог сыграть с ним вничью в Мадриде. В концовке «горняки» загнали «Реал» в штрафную площадь и заставили его обороняться всеми силами. «Шахтёр» играл с чувством футбольной самодостаточности, и киевское «Динамо» день назад с молодым составом и почти без легионеров играло против «Барселоны» почти на равных. Да, каталонская команда сейчас не та, но всё равно это «Барселона». А контраст в уровне между «Зенитом» и «Ювентусом» был заметен сильно, как отличаются цветной и чёрно-белый телевизор. Ставлю жирный знак вопроса: как такое вообще возможно, почему лучший российский клуб так не может? То, что «Зенит» почти на равных играл с «Челси» в первом туре, я объясняю тем, что лондонский клуб играл, на мой взгляд, вполсилы.