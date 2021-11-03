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Лига чемпионов

«Спаситель Почеттино»: Доннарумма отбил пенальти в игре с «РБ Лейпцигом» при счете 0:1

03 Ноября 2021 • 23:20 Комментировать
РБ Лейпциг
1:2
ПСЖ
2-й тайм

Уже к 15-й минуте встречи с «РБ Лейпцигом» французский «ПСЖ» без Лионеля Месси в составе испытывает трудности в Лиге чемпионов. Подопечные Маурисио Почеттино пропустили быстрый гол, а потом и вовсе могли подарить немцам преимущество в два мяча.

Защитник Данилу Перейра сфолил в своей штрафной площади, что не осталось незамеченным главным арбитром поединка. Однако, Джанлуиджи Доннарумма справился с ударом нападающего Андре Силвы с 11-метровой отметки.

Стоит уточнить, что в гостевом матче «РБ Лейпциг» также долгое время вел в счете в один мяч, но по итогу не сумел свести ту игру даже к ничьей.

Проследить за тем, повторится ли сценарий двухнедельной давности, можно на сайте Liveresult.ru, где ведется текстовая онлайн-трансляция противостояния.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ РБ Лейпциг Джанлуиджи Доннарумма
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