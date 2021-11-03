«Ювентус» наглядно указал «Зениту» его место

Во вторник «Зенит» отправился в гости к «Ювентусу» в рамках Лиги чемпионов. Питерский клуб был в прекрасном расположении духа, ведь в предыдущих матчах в рамках Российской премьер-лиги просто разнёс «Спартак» и «Динамо» с общим счётом 11:2. Что касается «Ювентуса», то туринцев лихорадит в текущем сезоне, команда застряла в середине таблицы Серии А. Казалось, это был прекрасный момент для подопечных Сергея Семака победить и ввязаться в борьбу даже за попадание в плей-офф.

Помимо прочего, матч в Турине должен был дать ответ о месте «Зенита» и всего чемпионата России в иерархии европейского футбола. Чего стоит превосходство питерцев на внутренней арене? «Зенит» — это просто команда для местечкового уровня, или всё же есть перспективы на международном уровне? Буксующий «Ювентус» казался прекрасной лакмусовой бумажкой.

Туринцы вышли на матч заведёнными, явно слова Массимилиано Аллегри про то, что сейчас «Ювентус» — это середняк, мотивировали футболистов. Однако дело было не в этой самой мотивации. «Старая синьора» просто включила скорости, на которых в России никто и близко не играет. Этого с лихвой хватило, чтобы питерцы прижались к своим воротам и лишь успевали вертеть головами, пытаясь понять, где мяч. «Ювентус» просто разрывал «Зенит», и гол был лишь вопросом времени.

Обидно, что в итоге туринцы забили после стандарта. Можно понять, когда питерцы не успевали за атаками соперника, но вот при угловом терять Дибалу в центре штрафной – это грубейшая ошибка.

У «Зенита» в игре был шанс на чудо. «Ювентус» забил сам себе, потом вновь включился, но питерцы отстояли, отбились до перерыва. При этом было абсолютно неясно, как сам «Зенит» надеялся что-то сделать в этом матче. Вряд ли же ждали от Бонуччи дубля в свои ворота. Перерыв «Зениту» не помог, и «Ювентус» продолжил разрывать оборону питерцев на скоростях. Можно поворчать по эпизоду с пенальти, где испанская бригада проявила чрезмерную принципиальность, дав Дибале возможность перебить. Однако это было справедливо и с точки зрения правил (закон суров), и справедливо с точки зрения хода игры.

Был небольшой период по ходу второго тайма, когда казалось, что то ли «Зенит» начинает приходить в себя, то ли «Ювентус» чуть отпустил контроль. Однако тут же туринцы на пару вылазок питерцев ответили двумя голами.

К сожалению, матч в Италии слишком наглядно показал «Зениту» его место в футбольной иерархии, а точнее даже матчи. В первом поединке в Санкт-Петербурге «старая синьора» не включала толком скорости, но просто на опыте и исполнительском мастерстве додавила нашего чемпиона. В Турине же «Ювентус» включился и смёл «Зенит».

Перед матчем можно было говорить о кризисе подопечных Аллегри, но по итогам встречи эти разговоры выглядят лишь удручающее, если уж «Ювентус», находящийся не в лучшей своей кондиции, так уничтожает чемпиона России…

«Зенит» на голову выше всех внутри нашего чемпионата, но как минимум на ту же голову ниже соперников в Европе. Вот оно, к сожалению, наше место. Остаётся надеяться, что питерцы уж не упустят место в Лиге Европы, где весной попробуют свои силы. Хотелось бы, чтобы на этом уровне наш чемпион не выглядел так беспомощно.

Андрей Центров