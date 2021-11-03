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Лига чемпионов

Ташуев: «Зенит» опять ущербно сыграл в Лиге чемпионов» эксклюзив

03 Ноября 2021 • 10:40 Комментировать (1)

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев, ныне возглавляющий песчанокопскую «Чайку», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым раскритиковал «Зенит» за игру в гостевом матче Лиги чемпионов с «Ювентусом». Напомним, туринский клуб победил со счётом 4:2.

- Плюс для «Зенита», что он всё-таки старался играть в футбол. Но этого было недостаточно. Питерцы провели несколько хороших, действительно перспективных атак, но помните, как Азмун разводил руками: «А где люди, почему не бежите в атаку?». Идёт доставка в штрафную площадь, а там один Азмун, ещё кто-то в нескольких метрах, а остальные семь-восемь стоят сзади. Этот момент явно бросился в глаза. Хотя бы впятером-вшестером ходили бы в атаку. Итальянский клуб вот показал не очень свойственный для себя футбол, атакуя большими силами. И победил.

«Зенит» опять сыграл в Лиге чемпионов несколько ущербно. Слова Семака о том, что его команда не может играть с такими соперниками, как «Ювентус», с позиции силы? Ну раз не можете, всё равно пробуйте. Надо же когда-то начинать играть смело. Есть примеры небольших клубов, которые это делают. При этом нельзя сказать, что состав у «Зенита» намного слабее. Те же бразильцы не уступают в уровне мастерства большой группе игроков «Ювентуса».

И другая проблема – игра Ловрена в обороне. Она, мягко говоря, некачественная. Он как был слаб в отборе, так и остался. Его очень легко обыгрывают. Возможно, он хорош в позиционной игре, но выбрасывается и реагирует на обманные движения достаточно легко. Индивидуально это не очень сильный футболист для больших задач

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Лига Чемпионов Сергей Ташуев
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Комментарии (1)
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Redwhite1959
03 Ноября 2021 в 11:08
Ташуев: " Надо же когда-то начинать играть смело! ". Есть в футболе статистический показатель xG ( ожидаемые голы ), который НАПРЯМУЮ связан с активностью команды на чужой половине поля. Так вот - "Зенит" из всех проигравших вчера команд в ЛЧ по этому показателю "занимает" второе место - 1,37 ( выше только у Зальцбурга - 1,45 ). Так что нельзя говорить о том, что "Зенит" не старался играть активно. И даже сумел забить два мяча! Другое дело - во втором тайме преимущество хозяев было ПОДАВЛЯЮЩИМ, но это уже полностью заслуга "Ювентуса", игроки которого сумели "добавить" - и значительно - после перерыва. Не согласен с Ташуевым, что футбол в исполнении "Зенита" был ущербным - каждая команда играет настолько хорошо насколько ей это позволяет делать соперник - давняя истина! Так было и вчера!
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