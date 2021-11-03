Фати: «Судьба «Барселоны» в наших руках»

Форвард каталонской «Барселоны» Ансу Фати поделился впечатлениями от гостевого матча с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов. «Сине-гранатовые» отпраздновали минимальную победу на Украине со счетом 1:0. Единственный гол забил Фати в середине второго тайма.

«Очень важные три очка. Мы очень рады победе. Теперь судьба «Барселоны» в наших руках. В оставшихся матчах команда выложится на 100%. Поединок в Киеве был для нас очень важен.

Что касается меня, то я еще не готов полностью. Но буду прибавлять от игры к игре», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

«Сине-гранатовые» с шестью очками занимают второе место в своей группе.