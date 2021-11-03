Бывший главный тренер юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился впечатлениями от игры Лиги чемпионов «Ювентус» – «Зенит» (4:2).

- Этот матч был похож на спарринг вот в каком плане. На сборах команда часто в заключительном контрольном матче специально выбирает себе не такого сильного соперника, чтобы набрать игровой тонус и почувствовать уверенность в себе перед первым официальным матчем. Так же и «Ювентус» как будто специально сыграл на фоне своего кризиса именно с «Зенитом» и победил почти разгромно.

Мне кажется, проблемы туринцев в предыдущих матчах касались завершающей стадии атак. Видно, что в «Ювентусе» хорошие игроки и сильный тренер, но нереализация моментов била по боевому настрою футболистов. Теперь «Ювентус» забил четыре мяча, хотя мог гораздо больше. Тот же Мората прервал свою голевую засуху.

«Ювентус», условно, должен выдать «Зениту» премию за психотерапевтическую помощь, если у туринского клуба дела дальше пойдут в гору. «Ювентусу» нужно было, чтобы его прорвало, и «Зенит» сделал для этого всё возможное. Такое ощущение, что «старая синьора» восстала из пепла, как птица Феникс.

Во втором тайме «Зенит» вообще поплыл. В российском чемпионате соперники питерцев не играют так вдохновенно. «Ювентус» во втором тайме просто раздавил зенитовцев. Это в очередной раз продемонстрировало разницу в уровне между РПЛ и даже групповым этапом Лиги чемпионов. Матч в Турине не стал для «Зенита» продолжением игр со «Спартаком» и «Динамо».

Малком – это мастер, но его выход на замену не оправдал себя. У Мостового было много желания, и он смотрелся предпочтительней, хотя не обладает таким классом, опытом и мастерством, как Малком.

Ракицкий уходил на замену недовольный. Азмун забил после скидки Дзюбы – это значит, что их связка до сих пор работает, кто бы что ни говорил. Знаете, есть такие термины в футбольной энциклопедии, как «Земандия» и «саррибол», придуманные в честь тренеров, а тут получается «дзюбол».

Но не думаю, что Дзюба хорошо сыграл бы с первых минут, потому что игра была энергозатратная. Тот же Мостоовой выполнил большой объём двигательной работы, который Дзюба не сделал бы. Нужно было высоко прессинговать защитников «Ювентуса», когда те начинали атаки своей команды.

По пенальти. Если заниматься буквоедством, то испанский арбитр, конечно, был прав, постановив перебить одиннадцатиметровый. Но во многих других случаях судьи закрывают глаза на то, что игроки раньше времени забегают в штрафную площадь, это встречается сплошь и рядом. И такого бы арбитра, как Эрнандес Эрнандес, в латвийский чемпионат, а то у нас столько эпизодов, когда в штрафной цепляют нападающих «Риги», которую я тренирую, но пенальти не назначаются.

Чистяков имел классный момент в концовке, и жаль, что не реализовал его. Он просто не попал в ворота – ему не хватило навыков игры головой в атаке. Мне кажется, он будет долго переживать по этому поводу, потому что забить «Ювентусу» очень круто, и он рассказывал бы об этом своим внукам.