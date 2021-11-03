Луческу: «Динамо» заслужило минимум ничью в игре с «Барселоной»

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» в родных стенах принимало каталонскую «Барселону». Украинский коллектив потерпел поражение со счетом 0:1. Автором единственного забитого мяча стал нападающий Ансу Фати.

В беседе с клубной пресс-службой наставник киевского клуба Мирча Луческу выразил сожаление, что команда не смогла реализовать свои моменты. По мнению румынского специалиста, его коллектив заслужил минимум ничью в этом поединке. Луческу остался доволен выступлением своих подопечных, несмотря на фиаско.

По итогам четырех туров «Динамо» с одним очком занимает последнее место в группе.