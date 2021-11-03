Снова скучно и минимально: «Барселона» второй раз кряду обыграла киевское «Динамо»

В рамках группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» гостила в Киеве у местного «Динамо».

Ужасное состояние «Барселоны» в чемпионате Испании (2 поражения и 1 ничья в последних трёх турах) никак не сказалось на первом матче против киевского «Динамо». На «Камп Ноу» команда Мирчи Луческу сыграла очень скромно, за 90 минут ни разу не пробив в створ ворот. А «Барселона» тогда набрала первые очки на групповом этапе, минимально обыграв киевлян за счёт гола Жерара Пике.

В ответном матче с «Динамо» Пике сыграть не сумел из-за травмы. Лазарет «Барсы» вообще выглядел невероятно мощно: Пике, Педри, Роберто, Дембеле, Брэйтуэйт, Араухо, Агуэро. Основа, вышедшая против «Динамо», выглядела куда скромнее. Тут всего-то Депай, Де Йонг, Бускетс, Гарсия и Альба. Пугать киевское «Динамо» было некем, команда Луческу ещё до матча настраивалась на реванш, но начала почему-то очень робко.

«Барселона» Бархуана в лучших традициях «Барселоны» Гвардиолы захватила мяч с первых минут. Правда, этим дело и ограничилось. Рассчитывали каталонцы в основном на отскоки в сумбурных атаках. Так Гави пустился в дриблинг, мяч потерял, но на подборе первым оказался Депай. Бил Мемфис с ходу, до ворот было метров 10, однако его удар киевляне накрыли.

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Далее Ансу Фати махнул ногой мимо мяча, не ожидая что прострел дойдёт до него. В следующей атаке уже мимо мяча пролетели Фати и Альба, замыкавшие дальнюю штангу. «Динамо» насмотрелось на этот сумбур и наконец стало атаковать. Дважды опасные ситуации создала Де Пена. Сначала Карлос пробил сам – «Барсу» выручил голкипер, а затем обостряющей передачей сыграл на Шапаренко. Николай влетел в штрафную площадь, метров с 10 бил в ближний угол, но просто не попал.

Игровая аритмия продолжилась во втором тайме. При этом команды захватывали инициативу на большие отрезки времени, а стройности и мысли не хватало катастрофически, владение редко превращалось в по-настоящему опасные атаки. Помогали стандарты. Лангле дважды опасно бил после навесов Депая от угла поля, но однажды Бущана подстраховал защитник, а во втором случае Клеман промахнулся.

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«Барселона» могла открывать счёт с пенальти, но Хацегану пришлось отменить своё первоначальное решение – Фати сам себе заплёл ноги, завалившись далее в штрафной площади. Арбитр пенальти отменил, но Ансу своё слово всё-таки сказал. Мингеса подключился к атаке по правому флангу, прострелил низом, а мяч срикошетил от Шапаренко и прилетел точно на ногу Фати. Ансу в касание пальнул под перекладину – 0:1.

Самый скучный матч вечера выдали «Динамо» и «Барселона», но гости остались довольны. Второй кряду минимальной победой над киевлянами каталонцы поправили своё турнирное положение, выбравшись на второе место в группе Е.