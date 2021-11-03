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Лига чемпионов

Снова скучно и минимально: «Барселона» второй раз кряду обыграла киевское «Динамо»

03 Ноября 2021 • 00:53 Комментировать (6)
Динамо Киев
0:1
Барселона
окончен

В рамках группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» гостила в Киеве у местного «Динамо».

Протокол игры  
Динамо Киев 0:1 Барселона
    70' Фати Ансу (0:1)
Бущан Георгий Кедзёра Томаш   77' (Вербич Беньямин (   77') Забарный Илья Сирота Александр Караваев Александр Сидорчук Сергей Шапаренко Николай   81' (Шепелев Владимир (   81') Цыганков Виктор Буяльский Виталий   45'   81' (Леднёв Богдан (   81') Де Пена Карлос   77' (Тымчик Александр (   77') Гармаш Денис   41'   71' (Витиньо Витор V (   71')
Запасные: Андриевский Александр Антюх Денис Рамирес Эрик Шабанов Артём Бойко Денис Шкурин Илья Бурда Никита
Тер Штеген Марк-Андре Мингеса Оскар Гарсия Эрик   20' Ленгле Клеман   50'   79' (Араухо Рональд (   79') Альба Жорди Гонсалес Нико Бускетс Серхио Де Йонг Френки Гави   46'   65' (Дембеле Усман (   65') Депай Мемфис Фати Ансу   87' (Бальде Алехандро (   87')
Запасные: Де Йонг Люк Пуч Рикард Пенья Иньяки Юмтити Самуэль Дест Серджино Нето Мурара Демир Юсуф Коутиньо Филиппе Санс Альваро
02 ноября. Стадион "Олимпийский (Киев)" (Киев).

 

Ужасное состояние «Барселоны» в чемпионате Испании (2 поражения и 1 ничья в последних трёх турах) никак не сказалось на первом матче против киевского «Динамо». На «Камп Ноу» команда Мирчи Луческу сыграла очень скромно, за 90 минут ни разу не пробив в створ ворот. А «Барселона» тогда набрала первые очки на групповом этапе, минимально обыграв киевлян за счёт гола Жерара Пике.

В ответном матче с «Динамо» Пике сыграть не сумел из-за травмы. Лазарет «Барсы» вообще выглядел невероятно мощно: Пике, Педри, Роберто, Дембеле, Брэйтуэйт, Араухо, Агуэро. Основа, вышедшая против «Динамо», выглядела куда скромнее. Тут всего-то Депай, Де Йонг, Бускетс, Гарсия и Альба. Пугать киевское «Динамо» было некем, команда Луческу ещё до матча настраивалась на реванш, но начала почему-то очень робко.

«Барселона» Бархуана в лучших традициях «Барселоны» Гвардиолы захватила мяч с первых минут. Правда, этим дело и ограничилось. Рассчитывали каталонцы в основном на отскоки в сумбурных атаках. Так Гави пустился в дриблинг, мяч потерял, но на подборе первым оказался Депай. Бил Мемфис с ходу, до ворот было метров 10, однако его удар киевляне накрыли.

Embed from Getty Images

Далее Ансу Фати махнул ногой мимо мяча, не ожидая что прострел дойдёт до него. В следующей атаке уже мимо мяча пролетели Фати и Альба, замыкавшие дальнюю штангу. «Динамо» насмотрелось на этот сумбур и наконец стало атаковать. Дважды опасные ситуации создала Де Пена. Сначала Карлос пробил сам – «Барсу» выручил голкипер, а затем обостряющей передачей сыграл на Шапаренко. Николай влетел в штрафную площадь, метров с 10 бил в ближний угол, но просто не попал.

Игровая аритмия продолжилась во втором тайме. При этом команды захватывали инициативу на большие отрезки времени, а стройности и мысли не хватало катастрофически, владение редко превращалось в по-настоящему опасные атаки. Помогали стандарты. Лангле дважды опасно бил после навесов Депая от угла поля, но однажды Бущана подстраховал защитник, а во втором случае Клеман промахнулся.

Embed from Getty Images

«Барселона» могла открывать счёт с пенальти, но Хацегану пришлось отменить своё первоначальное решение – Фати сам себе заплёл ноги, завалившись далее в штрафной площади. Арбитр пенальти отменил, но Ансу своё слово всё-таки сказал. Мингеса подключился к атаке по правому флангу, прострелил низом, а мяч срикошетил от Шапаренко и прилетел точно на ногу Фати. Ансу в касание пальнул под перекладину – 0:1.

Самый скучный матч вечера выдали «Динамо» и «Барселона», но гости остались довольны. Второй кряду минимальной победой над киевлянами каталонцы поправили своё турнирное положение, выбравшись на второе место в группе Е.

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Барселона Динамо Киев
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
03 Ноября 2021 в 01:05
Малыш спас матч ,нет огонька , хотя и не пешком совсем как раньше ,очень не нравится мне как малыш начинает филонить ,очень упал паказушно ударив себя в ногу ,как бы в неймарчика не превратился
Шарипов Тахир
03 Ноября 2021 в 01:15
Не знаю, превратится ли он в Неймара, но если посмотреть трезво на то, как повлияли на ход матча два игрока Фати и Дембеле, то мое мнение, что однозначно Дембеле внес хоть небольшой, но перелом. Да Фати забил гол. Но его влияние на ход матча в целом очень и очень слабенькое. Если он взял футболку с номером 10, номер который раньше был у Месси, то Фати должен как-то стремиться играть поярче и по полезнее, чем та игра, которую мы видим у него в последних, по крайней мере, 2-х матчах!
Шарипов Тахир
03 Ноября 2021 в 01:04
Всех болельщиков Барселоны с победой. Но не соглашусь с Pol-black по поводу Дембеле и его роли в этой игре. Было очевидно, что не хватает игрока, который бы на скорости шел вперед, а не тупо бы перекатывал мяч в поперечных передачах. В общем, на мой взгляд, именно его появление на поле как-то оживило игру. Но в целом, конечно, игра скучная, без креатива и не понятно как рассчитывали победить. Но сейчас, главное, взяли три очка и надо бы дома одолеть Бенфику обязательно.
Vova52
03 Ноября 2021 в 00:59
Ne bilo skuchno.Eto uje koe chto....
779
03 Ноября 2021 в 00:58
Грустненько, но пока всё, что можем.
И Киев то не рвал попу, но и мы не блеск.
Pol-black
03 Ноября 2021 в 00:57
еле-еле душа в теле. хоть выиграли. Фати и Бускетс радуют, Дембеле - снова бревно здорово. остальные стараются, но умения мало.
и всё же - всех cules с победой, хоть и невзрачной очень.
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