Бывший игрок питерского «Зенита» Виктор Трембач в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от лигочемпионского матча «Ювентус» – «Зенит».

- Я думаю, «Ювентус» своего не упустит и победит, тем более в гостях он выиграл, а теперь играет дома. Но может и «Зенит» выиграть. Мало ли, всякое бывает. Футбол – это такое дело. Ружьё, которое висит на стене, тоже иногда стреляет. Но даже если «Зенит» выиграет, потом ему в Лиге чемпионов всё равно ничего не светит. Уровень там другой.