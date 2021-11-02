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Лига чемпионов

Месси не попал в заявку «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов

02 Ноября 2021 • 12:42 Комментировать (1)
РБ Лейпциг
...
ПСЖ
03.11 23:00

В среду, 3 ноября, «ПСЖ» будет играть против «РБ Лейпцига» на групповой стадии Лиги чемпионов. Пресс-служба французского гранда опубликовала список игроков, которые могут выйти на поле. В списке отсутствует нападающий Лионель Месси. Ранее сообщалось, что аргентинец может пропустить игру из-за полученного ранее повреждения.

После летнего перехода в «ПСЖ» Лионель Месси провёл за команду 8 матчей в чемпионате и Лиге чемпионов. В них звёздный форвард отметился тремя результативными ударами.

После трёх туров «ПСЖ» занимает первое место в своей группе Лиги чемпионов с 7 очками в кармане.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (1)
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Горлов Пётр
02 Ноября 2021 в 13:31
А на ..уя его тогда бради:?)
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