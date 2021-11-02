Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от матча «Ювентус» – «Зенит» в Лиге чемпионов.

- «Ювентус» сейчас возят по полю в каждом матче. А потом, если он минимально проигрывает, всё время проведя в обороне, говорят, что это хороший результат. После первого матча «Зенит» – «Ювентус» мы увидели, что питерцы умеют играть в атаке. В следующих двух матчах они забили 11 мячей. Я думаю, и с «Ювентусом» «Зениту» можно так сыграть, потому что все так делают. «Верона», что, лучше питерского клуба? Нет. Так что «Зенит» тоже должен отвозить «Ювентус».

Да, при этом возможно поражение. Я не говорю, что нужно обязательно выиграть в Турине 5:0. Но надо играть в футбол, потому что у «Зенита» есть возможности, а соперник не самый сильный в мире. «Зенит» имеет качества, чтобы демонстрировать атакующий футбол. Ему нужно изменить свой менталитет, потому что в чемпионате России и Лиге чемпионов мы видим два разных «Зенита». Это не разница в уровне турниров, проблема здесь в голове.