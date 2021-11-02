В Испании не верят в «Барселону»: более 60% болельщиков считают, что каталонцы проиграют «Динамо»

В Испании скептически относятся к выезду каталонской «Барселоны» на матч четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов против киевского «Динамо». Журналисты El Chiringuito провели опрос, в ходе которого просили респондентов спрогнозировать исход предстоящего поединка.

Стоит отметить, что в голосовании приняли участие порядка 42 тысяч человек. 63,6% считают, что «сине-гранатовые» потерпят поражение в Киеве. За победу каталонского коллектива проголосовали лишь 36,4 болельщиков.

Игра состоится на стадионе «Олимпийский» сегодня, 2 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.