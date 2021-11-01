Луческу: «Это всё ещё будет «Барселона» Кумана»

Завтра, второго ноября, киевскому «Динамо» предстоит домашняя встреча с «Барселоной» в Лиге чемпионов, в которой украинская команда попытается взять реванш за поражение в Испании. Главный тренер киевлян Мирча Луческу считает, что его подопечным по силам воспользоваться проблемами соперника.

По словам румынского специалиста, новый тренерский штаб каталонцев ничего не успел поменять в игре «сине-гранатовых». «Новая «Барселона» не может быть, это будет команда Кумана», - цитирует Луческу официальный сайт «Динамо».

Также наставник добавил, что испанскому гранду не помогут целый ряд ключевых игроков, поэтому он будет требовать от своих футболистов большего.