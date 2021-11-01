Месси рискует пропустить игру с «РБ Лейпцигом» - его беспокоит очередная травма

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси пока так и не смог набрать свою оптимальную форму в текущем сезоне. Аргентинца постоянно беспокоят травмы, одна из которых может помешать ему принять участие в матче Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига».

На днях Месси был заменен в перерыве встречи с «Лиллем», тогда причиной ухода с поля был мышечный дискомфорт. Но, как сообщает французское издание L’Equipe, игрок после того поединка обратился к клубным врачам из-за болей в колене.

Таким образом, главный тренер команды Маурисио Почеттино может оставить своего звездного подопечного вне состава, чтобы не рисковать его здоровьем и не усугублять уже имеющееся повреждения.