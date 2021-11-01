Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 185 Комментарии
Лига чемпионов

Месси рискует пропустить игру с «РБ Лейпцигом» - его беспокоит очередная травма

01 Ноября 2021 • 20:22 Комментировать (2)
РБ Лейпциг
...
ПСЖ
03.11 23:00

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси пока так и не смог набрать свою оптимальную форму в текущем сезоне. Аргентинца постоянно беспокоят травмы, одна из которых может помешать ему принять участие в матче Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига».

На днях Месси был заменен в перерыве встречи с «Лиллем», тогда причиной ухода с поля был мышечный дискомфорт. Но, как сообщает французское издание L’Equipe, игрок после того поединка обратился к клубным врачам из-за болей в колене.

Таким образом, главный тренер команды Маурисио Почеттино может оставить своего звездного подопечного вне состава, чтобы не рисковать его здоровьем и не усугублять уже имеющееся повреждения.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Карыч
01 Ноября 2021 в 20:43
Это хорошая новость для ПСЖ.
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
02.11  20:45 Мальмё ... Челси 11 6.2 1.26
02.11  20:45 Вольфсбург ... Ред Булл Зальцбург 2.08 4 3.25
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Ноября
20:46 · Лига чемпионов
Сульшер: «МЮ» и «Аталанта» - похожи, мы любим создавать сопернику проблемы»
20:22 · Лига чемпионов
Месси рискует пропустить игру с «РБ Лейпцигом» - его беспокоит очередная травма 2
20:04 · Лига чемпионов
Аллегри поговорил о проблемах «Ювентуса» накануне встречи с «Зенитом»
17:45 · Лига чемпионов
«Ювентус» не может рассчитывать на трёх футболистов перед матчем с «Зенитом»
16:13 · Лига чемпионов
​«Боруссия» Дортмунд – «Аякс»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 3 ноября 2021
14:50 · Лига чемпионов
​«РБ Лейпциг» - «ПСЖ»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 3 ноября 2021
14:36 · Лига чемпионов
​«Манчестер Сити» - «Брюгге»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 3 ноября 2021
14:19 · Лига чемпионов
​«Шериф» - «Интер»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 3 ноября 2021
13:45 · Лига чемпионов
​«Реал» - «Шахтёр»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 3 ноября 2021
13:10 · Лига чемпионов
​«Ливерпуль» - «Атлетико»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 3 ноября 2021
13:07 · Лига чемпионов
Круговой может помочь «Зениту» в матче с «Ювентусом»
12:49 · Лига чемпионов
​«Милан» - «Порту»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 3 ноября 2021
12:40 · Лига чемпионов
Российская бригада судей отработает на матче «Спортинг» - «Бешикташ»
31 Октября
23:45 · Лига чемпионов
​«Аталанта» - «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 2 ноября 2021 1
22:57 · Лига чемпионов
​«Бавария» - «Бенфика»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 2 ноября 2021 1
Все новости
Рекомендуем