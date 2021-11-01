Российская бригада судей отработает на матче «Спортинг» - «Бешикташ»

Российские судьи получили назначение на поединок между лиссабонским «Спортингом» и стамбульским «Бешикташем», который пройдет на этой неделе в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

Главным арбитром встречи утвержден Сергей Карасёв. Помогать ему на бровках будут Максим Гаврилин и Игорь Демешко. Запасной судья – Кирилл Левников. За систему видеоповторов будут отвечать Хуан Мартинес Мунуэра и Бартош Франковски.

Поединок состоится в Лиссабоне в среду, 3 ноября. Начало встречи запланировано в 23:00 по московскому времени.

После трех туров лиссабонцы идут на третьем месте в квартете С, а стамбульцы замыкают таблицу.