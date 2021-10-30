Жоржиньо отдал бы «Золотой мяч» де Брёйне

Полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо является реальным претендентом на «Золотой мяч» по итогам 2021 года наряду с Лионелем Месси и Робертом Левандовски. Сам же футболист отдал бы свой голос другому кандидату на почетный приз.

- Если я сам не проголосую за себя, то кто? Я хочу иметь хотя бы один голос за себя! Шучу, - заявил Жоржиньо ESPN Brasil. - Я бы проголосовал за Кевина де Брёйне за все то, что он сделал, за его прекрасный футбол, который он демонстрирует на протяжении многих лет. Болельщикам нравится его игра, потому что он понимает футбол и является очень умным.

Напомним, что в 2021 году Жоржиньо выиграл Лигу чемпионов и Евро.