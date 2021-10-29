Ловрен: «Зениту» не хватает самой малости, чтобы выходить в плей-офф Лиги чемпионов»

Защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен поделился мнением о результатах своей команды в Лиге чемпионов.

«Зенит» – лучшая команда России. Нам не хватает самой малости, чтобы выйти в плей-офф ЛЧ. Но со временем все достижимо», - поведал хорватский футболист в беседе с журналистом Sport24.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов петербургский клуб играет в одной группе с туринским «Ювентусом», лондонским «Челси» и шведским «Мальмё». По итогам трех туров подопечные Сергея Семака занимают третье место в турнирной таблице.

Следующий поединок в еврокубке «сине-бело-голубые» проведут против «старой синьоры» на выезде. Матч состоится 2 ноября.