В конце ноября в Париже будет вручен «Золотой мяч» - престижная награда лучшему футболисту в году от France Football. В сеть просочилась картинка якобы с результатами голосования. Согласно этой картинке, быстро распространяющейся в «Твиттере», «Золотой мяч» получит нападающий «Баварии» Роберт Левандовски.

Второе место в голосовании, завершившемся 22 октября, якобы занял Лионель Месси, а третье – Карим Бензема.

Стоит сказать, что в прошлом году «Золотой мяч» было решено не вручать из-за пандемии. При этом многие эксперты и болельщики считают, что награду буквально украли у Роберта Левандовски, ведь в 2020 году он имел шикарные показатели, а «Бавария» выиграла всё, что только возможно.