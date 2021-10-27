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Лига чемпионов

​В сеть просочилось имя обладателя «Золотого мяча» слухи

27 Октября 2021 • 16:48 Комментировать (7)

В конце ноября в Париже будет вручен «Золотой мяч» - престижная награда лучшему футболисту в году от France Football. В сеть просочилась картинка якобы с результатами голосования. Согласно этой картинке, быстро распространяющейся в «Твиттере», «Золотой мяч» получит нападающий «Баварии» Роберт Левандовски.

Второе место в голосовании, завершившемся 22 октября, якобы занял Лионель Месси, а третье – Карим Бензема.

Стоит сказать, что в прошлом году «Золотой мяч» было решено не вручать из-за пандемии. При этом многие эксперты и болельщики считают, что награду буквально украли у Роберта Левандовски, ведь в 2020 году он имел шикарные показатели, а «Бавария» выиграла всё, что только возможно.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Барселона Лионель Месси Карим Бензема Роберт Левандовски
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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
27 Октября 2021 в 18:03
Самый непонятный трофей )) без каких либо критериев ,конкретных балов за что его дают ,отсюда и кривотолки для болельщиков . Изначально давали лишь игрокам европейцам ,потом уже тем кто играет в Европе ,теперь что то объединили ,но из других чемпионатов что то никого не видать , из всех кто этот трофей получал бесспорными являются всего несколько человек этот трофей нужно давать людям которые изменили футбол ,что в него принесли ,не только количество забитых голов , а стиль ,уровень ,те из за кого его смотрят во всем мире После Криштиану и Месси я таких пока что не вижу , сомневаюсь что в Мексике ,Аргентине или Корее смотрят матч потому что там играет Левандовски. Месси и Криш задрали планку этого трофея настолько высоко , что остальные пока что простые ремесленники перед художниками , я бы оставил и на этот сезон вакантным этот трофей , трактовка за прошлые заслуги из за которых хотят дать этот трофей поляку так сказать по совокупности полный бред ,можно и Дзюбе его дать ,он тащил и сборную и клуб да и рпл был лучший. Чем не герой ??
Misha_diablo_football
27 Октября 2021 в 17:30
Значит учли его заслуги бомбезного позапрошлого сезона, когда он не смог получить свой заслуженный ЗМ...
Советский
27 Октября 2021 в 17:24
а где и как же кокорин с дзюбой?! Почему обошли настоящих лидеров?
ингерман
27 Октября 2021 в 17:02
ай злой гном ужо готовица выкрац вердихт..
штобы в папочку пустую сунуц грамоту друхую.. )))
Snk6565
27 Октября 2021 в 17:06
Точно, крухом гномофобия и левандорастия...НЕПОРЯДОК!!!!
Роман Мамедов
27 Октября 2021 в 17:27
деда тебе лайк поддержи пожалуйста реал и юве я на них ставил сто р экспресс
ингерман
27 Октября 2021 в 17:29
ай для хорошего человека не жалко.. )))
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