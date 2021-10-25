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Лига чемпионов

​Месси – главный фаворит на «Золотой мяч» - портал Goal

25 Октября 2021 • 19:58 Комментировать (2)

Лионель Месси оказался на первом месте в числе претендентов на «Золотой мяч» в материале авторитетного портала Goal.com.

В материале отмечаются показатели и достижения Месси в текущем календарном году. Это 40 голов, 14 голевых передач, Кубок Америки и Кубок Испании.

На второе место эксперты из Goal поставили Роберта Левандовски с 54 голами, 8 голевыми пасами, титулом Бундеслиги, Суперкубком Германии и трофеем клубного чемпионата мира.

Тройку замыкает Жоржиньо – 7 голов, 3 голевых паса, трофей Евро-2020, трофей Лиги чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдёт 29 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Роберт Левандовски Жоржиньо
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
K.karitch
25 Октября 2021 в 20:25
Чем хуже гном, тем "лучше" гном!
Стэтхэм на минималках
25 Октября 2021 в 20:12
Какой блин Месси, вы че отравились?
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