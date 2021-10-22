Звездный форвард Криштиану Роналду опубликовал пост в своем инстаграм-аккаунте. Эту публикацию он посвятил выступлениям в Лиге чемпионов. 36-летний футболист прикрепил фотографию, на которой изображен в форме сразу трех команд - «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Ювентуса».

«Энергетика Лиги чемпионов. Люблю этот турнир», - гласит сообщение нападающего в социальной сети.

К публикации добавлены статистические показатели Криштиану в Лиге чемпионов: 179 поединков и 137 забитых мячей. Португальский голеадор является пятикратным триумфатором турнира.

По итогам трех туров группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «красные дьяволы» занимают первое место в своем квартете.