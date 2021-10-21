​Миранчук занимает первое место в Лиге чемпионов по максимальной скорости

В игре против «Манчестер Юнайтед» Алексей Миранчук вышел на замену, но не впечатлил, поэтому получил худшую оценку от фанатов «Аталанты». При этом если обратиться к официальному сайту УЕФА в раздел статистических показателей футболистов, то Алексей Миранчук делит первое место с Маркосом Антонио из «Шахтёра» по скорости. В определённый момент эти футболисты выдавали скорость в 38,6 км/ч. Тройку лучших игроков по максимальной скорости замыкает представитель «Реала» Винисиус Жуниор с показателем в 38,5 км/ч.

Отметим, что в двух матчах Лиги чемпионов этого сезона Алексей Миранчук провёл на поле всего 33 минуты. Россиянин отметился одним результативным пасом.