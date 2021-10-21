Жезуш: «Не заслуживали крупного поражения от «Баварии»

В матче против «Баварии» в групповом этапе Лиги чемпионов «Бенфика» продержалась аж 70 минут, но все-равно свела игру к крупному поражению (0:4). Главный тренер португальцев Жорже Жезуш считает, что счет на табло не соответствует произошедшему на футбольном поле.

«Результат мог и должен был быть другим. Мы не сильно уступали сопернику. Думал, что «Бавария» забьет нам максимум два мяча. Не заслуживали такого разгрома, это слишком жестоко по отношению к нам», - прокомментировал наставник в интервью для пресс-службы УЕФА.

Добавим, что по итогам трех туров «Бавария» по многим статистическим показателям является лучшей командой турнира, выиграв все матчи с общим счетом 12:0.