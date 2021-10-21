УЕФА признал гол Винисиуса «Шахтёру» лучшим в 3-м туре Лиги чемпионов

Официальный «Твиттер» Лиги чемпионов объявил результаты голосования за лучший гол в третьем туре группового этапа, который проходил на этой неделе.

Победителем в номинации стал вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, который отметился эффектным сольным проходом в игре против донецкого «Шахтёра», которая завершилась разгромной победой испанского гранда. К слову, второе место заняли Эдин Джеко из «Интера», забивший в ворота «Шерифа», а третья строчка осталась за полузащитником «Ливерпуля» Наби Кейта, огорчившего «Атлетико».

Добавим, что Винисиус оформил в том матче дубль, превзойдя тем самым свой прошлогодний показатель результативности.