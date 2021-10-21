​Салах, Сане и Марез – в символической сборной 3-го тура Лиги чемпионов

На страничке Лиги чемпионов в «Твиттере» была опубликована символическая сборная третьего тура группового этапа турнира. Она была составлена на основе баллов, которые футболисты набрали в виртуальной игре «фэнтази».
Символическая сборная выглядит так: Грбич («Лилль», 8 очков) – Коатес («Спортинг», 18 очков), Пике («Барселона», 15 очков), Блинд («Аякс», 22 очка), Альба («Барселона», 14 очков) – Жоржиньо («Челси», 18 очков), Окафор («Ред Булл Зальцбург», 15 очков), Марез («Манчестер Сити», 14 очков), Сане («Бавария», 18 очков), Салах («Ливерпуль», 13 очков) – Винисиус («Реал», 13 очков).