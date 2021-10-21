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Лига чемпионов

Брага: «Зенит» позорно играл с «Ювентусом», проблема в менталитете» эксклюзив

21 Октября 2021 • 10:30 Комментировать (2)

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился мнением о поражении «Зенита» в домашнем матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:1).

- Надо просто понимать, на какое место мы хотим поставить российский футбол и куда хотим двигаться. Если считать, что «Зенит» достойно играл с «Ювентусом» и достойно проиграл, то я понимаю и лимит, и нежелание двигаться вперёд, и всё остальное. А если есть желание развиваться, то это не достойное поражение. Потому что «Зенит» проиграл без желания играть в футбол, просто обороняясь. Но на высоком уровне вариант просто обороняться не проходит, особенно против топ-клубов. Странно играть дома от обороны матчи, где тебе требуется победа.

У «Ювентуса» уже было шесть очков после двух туров, и его, в общем-то, устраивала в Петербурге ничья. Ладно ещё, что «Зенит» не особо рвался в атаку в начале матча, но почему он был пассивен и дальше по ходу матча? Проблема питерского клуба в менталитете. Когда ты выставляешь пять защитников в важном матче, то выходя на поле, уже знаешь, что боишься проиграть. С таким менталитетом дальше не проходят. Другое дело, если бы «Зенит» попробовал, но у него бы не получилось, потому что «Ювентус» сильнее. Если бы проиграли 2:0 или 3:0, играя на равных.

Обороняться в футболе все могут. Я не говорю, что такая тактика всегда плохая, когда-то она и полезна. К примеру, если ты выигрываешь 1:0, то в последние двадцать минут не атакуешь десятью игроками. Но играть так на протяжении всей игры в ключевом матче, где тебе требуется победа, – это путь в никуда. «Зенит» сыграл позорно. При такой игре соперник рано или поздно забивает, особенно если это высокий уровень. И зачем тогда делать ставку только на оборону? Я очень расстроен игрой «Зенита», ему надо менять свой менталитет.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Зенит Лига Чемпионов Микаэль Брага
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Советский
21 Октября 2021 в 10:40
а что случилось? Всё по делу. 4-е место в группе - это предел нашего чемпиона. А где ползал дзюба?
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